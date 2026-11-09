Ikona lat 90. dokonała coming outu. "Jestem panseksualna"

Kanadyjka już na początku lat 90. odniosła pierwsze muzyczne sukcesy w ojczystym kraju, jednak to wyjazd do USA kilka lat później przesądził o światowej karierze. Alanis Morissette jest niewątpliwą gwiazdą przełomu tysiącleci i do dziś jej muzyka jest często przypominana na wszystkich kontynentach. Mało kto spodziewał się jednak tak mocnego wyznania od dojrzałej artystki, która już od wielu lat wiedzie spokojniejsze życie u boku męża.

Alanis Morissette i jej coming out. Artystka jest panseksualna

Pierwszym rozpoznawalnym partnerem wschodzącej gwiazdy muzyki był komik Dave Coulier. Później spotykała się z aktorem Dashem Mihokiem i była zaręczona z kanadyjskim gwiazdorem Ryanem Reynoldsem. Po tym głośnym rozstaniu Alanis Morissette była w kolejnych związkach, aż wreszcie wyszła za znanego rapera.

Zobacz też: Russell Brand usłyszał wyrok! Były mąż Katy Perry pójdzie siedzieć? To może nie być koniec jego problemów

Choć dziś wykonawczyni hitów "Ironic" i "You oughta know" wiedzie od dawna stabilne życie rodzinne, przeszłość od czasu do czasu do niej wraca. W podcaście "Handsome" padło ostatnio pytanie o to, czy ze względu na trudne doświadczenia relacji z mężczyznami Morissette myślała o związkach z kobietami.

- Jestem panseksualna, więc tak - odpowiedziała bez zawahania piosenkarka, dodając zaskoczonym prowadzącym, że lubi dezorientować ludzi swoją puentą. Nic dziwnego, że gospodynie rozmowy był zdziwione - Alanis nigdy wcześniej nie mówiła o swojej orientacji, aczkolwiek otwarcie mówiła o seksie i uzależnieniu od miłości.

Galeria: Gwiazdy, które chorują na cukrzycę

35

Piosenkarka ma męża i dzieci

W 2010 roku mężem artystki został młodszy od niej o sześć lat amerykański raper Souleye. Para doczekała się trojga dzieci: dwóch synów i córki, których prywatności oboje pilnie strzegą. Alanis Morissette nie ukrywała nigdy, że zmierzyła się z depresją poporodową, a problemy ze zdrowiem psychicznym towarzyszyły jej już w okresie dojrzewania.

Sonda Znasz osobę należącą do społeczności LGBT? Tak, znam Nie znam nikogo takiego Nie wiem