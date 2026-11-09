Jan Bednarek doznał wstrząśnienia mózgu. Trener FC Porto ujawnia dramatyczne szczegóły

Groźna kontuzja Jana Bednarka w meczu FC Porto. Trener komentuje

Do dramatycznego zdarzenia doszło w 66. minucie wyjazdowego starcia FC Porto przeciwko Vitorii Guimaraes. Podczas jednej z boiskowych akcji rywal oddał potężny strzał, po którym futbolówka z ogromnym hukiem uderzyła prosto w głowę polskiego defensora. Siła tego trafienia sprawiła, że Jan Bednarek natychmiast upadł na murawę, co zapoczątkowało niezwykle nerwowe chwile na stadionie. Lekarze przez kilka minut udzielali mu pomocy, starając się przywrócić piłkarzowi pełną świadomość. Zawodnik zdołał ostatecznie zejść z placu gry o własnych siłach, ale całe zajście wyglądało bardzo groźnie.

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Najbardziej niepokojące informacje przedstawił po zakończeniu spotkania szkoleniowiec FC Porto. Wypowiedź, której udzielił trener Francesco Farioli, obrazuje pełną skalę dramatu, z jakim musiał zmierzyć się polski obrońca.

„Jan Bednarek doznał wstrząśnienia mózgu. Jak schodził z boiska, to nic nie widział. Dziś w nocy przejdzie szczegółowe badania” - przekazał poruszony trener podczas pomeczowej konferencji prasowej.

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Jan Bednarek nie zagra w reprezentacji Polski? Jan Urban ma problem

Ten poważny uraz przytrafił się polskiemu obrońcy w wyjątkowo niefortunnym czasie, ponieważ już w poniedziałek rusza zgrupowanie kadry narodowej przed ważnymi starciami Ligi Narodów przeciwko Rumunii oraz Szwecji. W koncepcji, którą realizuje selekcjoner Jan Urban, Jan Bednarek tworzy z Jakubem Kiwiorem kluczowy duet środkowych obrońców. Należy jednak podkreślić, że w pierwszym spotkaniu z Rumunami zawodnik i tak musiałby pauzować z powodu zawieszenia za kartki.

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Obecnie przyjazd defensora na zgrupowanie jest bardzo niepewny, gdyż wstrząśnienie mózgu oraz urazy głowy wymagają odpowiedniej przerwy i wyjątkowej ostrożności. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie jego obecności na kadrze zapadnie w ostatnim możliwym momencie, co zmusza Jana Urbana do natychmiastowego szukania alternatywnych rozwiązań. Dla polskiej drużyny narodowej to ogromne osłabienie, które przyćmiło nawet znakomitą formę strzelecką naszych reprezentantów w miniony weekend. Dwa gole strzelił wówczas Robert Lewandowski, a po jednym trafieniu zanotowali między innymi Karol Świderski, Adrian Benedyczak oraz Mateusz Żukowski, jednak wydarzenia z boiska w Portugalii zepsuły te optymistyczne nastroje.