Mateusz Maga zabrał głos po tragedii w Krakowie. "To ogromnie przykre"

Mateusz Maga o ostatnich wydarzeniach w Polsce

Mateusz Maga nie ukrywał, że to, co dzieje się ostatnio w kraju, jest dla niego przygnębiające. W relacji na Instagramie odniósł się do tragicznych wydarzeń z 7 listopada. Nie rozwijał szczegółowo tego tematu, ale przyznał, że trudno pogodzić się z kolejnymi niepokojącymi informacjami.

Hi 😌 Niestety przerażające jest to, co się dzieje ostatnio w PL, to ogromnie przykre i jakieś niewyobrażalne… 7.11 🕯️ - napisał.

W dalszej części wiadomości model zwrócił uwagę na to, że nawet w trudnych momentach warto dostrzegać dobre strony codzienności. Swoją myśl podsumował hasłem "carpe diem", czyli "chwytaj dzień". Na zakończenie dodał po angielsku: "Through the difficult days, never lose sight of the beautiful moments" ("Nawet w trudnych dniach nie trać z oczu pięknych chwil").

Zobacz także: Mateusz Maga przed laty był objawieniem "Top Model". Nie do wiary, jak dziś wygląda

Mateusz Maga zdobył popularność dzięki "Top Model"

Mateusz Maga dał się poznać szerszej publiczności w 2014 r. Wystąpił w czwartej edycji "Top Model", pierwszej w historii polskiej wersji programu, w której mogli rywalizować również mężczyźni. Jego charakterystyczna uroda od początku przyciągała uwagę jurorów i widzów. Model wzbudzał spore zainteresowanie, ale mierzył się też z krytycznymi komentarzami i hejtem.

Nie przegap: Mateusz Maga ma klatę jak plastikowy Ken. Wygląda zupełnie inaczej niż w "Top Model"

Jego przygoda z programem zakończyła się w ósmym odcinku. Zajął dziewiąte miejsce, jednak udział w show otworzył mu drzwi do dalszej kariery. Po opuszczeniu programu pracował jako model, pojawiając się również na zagranicznych wybiegach, m.in. w Londynie i Paryżu.

Później spróbował także innych aktywności. Wziął udział w drugiej edycji "Agenta - Gwiazdy", a w 2017 r. zgłosił piosenkę "First Kiss" do polskich preselekcji do Eurowizji. Nie porzucił jednak modelingu. Maga mieszka w Londynie i koncentruje się na pracy w branży modowej.

13

Kraków po zamach – tak strzelał Michał O