El. ME koszykarek 2027. Czy Polki po 12 latach wrócą do finałów?

Prezes PZKosz liczy na sukces w El. ME koszykarek

Od czwartku (5 listopada) polska reprezentacja przebywa na zgrupowaniu w Gorzowie Wielkopolskim, przygotowując się do decydującej fazy El. ME koszykarek 2027. W najbliższą środę (11 listopada) w Rydze zagrają z Izraelem, trzy dni później w Barze zmierzą się z Czarnogórą, a we wtorek (17 listopada) w Arenie Gorzów podejmą Turcję. Rewanże w ramach tego etapu eliminacji odbędą się w marcu 2027 roku. W drugim etapie rywalizują 24 reprezentacje, a awans wywalczą po dwie najlepsze drużyny z sześciu czterozespołowych grup.

Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Grzegorz Bachański, przypomniał, że pierwszą rundę kwalifikacji Polki przeszły bez porażki. Podkreślił jednak, że druga faza będzie znacznie trudniejsza. Prezes wysoko ocenia potencjał obecnej kadry narodowej, przypominając, że Polska, mistrz Europy z 1999 r., po raz ostatni uczestniczyła w turnieju finałowym w 2015 r.

"Chcielibyśmy, aby po 12 latach nasza kadra narodowa kobiet zagrała z powrotem w mistrzostwach Europy" - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Gorzowie Wlkp. prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

"Cieszymy się, że gramy w Gorzowie. Chcielibyśmy oczywiście po tych trzech meczach mieć bilans 3-0. To jest oczywiście nasz cel, nasze marzenie, ale to jest sport. Postaramy się przede wszystkim wypaść jak najlepiej i żeby kibice tutaj gorzowscy, lubuscy mieli w pamięci występ naszych dziewcząt. Atmosfera w zespole jest bardzo dobra, dziewczęta, jak i sztab szkoleniowy bardzo sobie chwalą pobyt w Gorzowie" – ocenił Bachański.

Jakie szanse mają Polki w El. ME koszykarek 2027?

Trener reprezentacji, Karol Kowalewski, podkreślił dobrą atmosferę w zespole oraz fakt, że wszystkie zawodniczki są zdrowe. Przyznał, że obiekt w Gorzowie to obecnie numer jeden dla żeńskiej koszykówki w Polsce, a mecz z Turcją ma być ukoronowaniem pierwszych trzech spotkań. Zawodniczki są świadome siły przeciwniczek i z bojowym nastawieniem podchodzą do każdego meczu. Kapitan drużyny, Julia Niemojewska, zaznaczyła, że drużyna nie czuje się faworytem, ale chce zaprezentować swój styl gry.

Na mecz z Turcją w nowoczesnej Arenie Gorzów (ponad 5 tys. miejsc) sprzedano już połowę biletów. Przyszłoroczne Mistrzostwa Europy odbędą się w Belgii, Szwecji, Finlandii i na Litwie. Reprezentacje tych krajów jako gospodarze mają zapewniony udział i stworzyły osobną grupę eliminacyjną. Polki skupiają się wyłącznie na wygrywaniu w swojej grupie, by zapewnić sobie upragniony awans.

"Nikogo nie można lekceważyć i my sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, bo raczej też nie jesteśmy tutaj, w jakiejś nie wiadomo jakiej roli faworyta. Raczej chcemy podejść do każdego spotkania bardzo z bojowym nastawieniem i z takim, że chcemy w nim powalczyć i pokazać nasz styl gry przede wszystkim" – powiedziała PAP kapitan reprezentacji Polski, rozgrywająca Julia Niemojewska.