Maluma w Polsce 2027. Latynoski wokalista powraca do naszego kraju! [DATA, BILETY]

To już oficjalne! Maluma wystąpi w Polsce w 2027 roku. Wokalista ma aktualnie bardzo dobry czas i właśnie zapowiedział kolejne działania promocyjne. Jego ostatnia płyta, "Loco x Volver", została doskonale przyjęte zarówno przez fanów, jak i krytyków muzycznych, którzy zgodnie orzekli ją jedną z najlepszych pozycji w dorobku Kolumbijczyka. Zaprezentowany zaledwie kilka tygodni temu singiel "AGUA" w duecie z Shakirą tylko dopełnił wydawnictwo.

Maluma wystąpi w Krakowie

Idąc za ciosem, Maluma zapowiedział trasę koncertową promującą wydawnictwo. "Loco x Volver World Tour" to pierwsze tournée piosenkarza od zakończonej w 2025 roku serii koncertów pod hasłem "+Pretty + Dirty", w ramach której odwiedził Europę, ale nie Polskę. Świetna wiadomość dla wszystkich fanów Juana Luisa jest taka, że już w przyszłym roku zobaczą show swojego idola na żywo w Krakowie. Artysta przedstawił szczegóły kolejnej trasy koncertowej za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Na liście ogłoszonych miast "Loco x Volver World Tour" znalazł się Kraków.

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Maluma w Polsce 2027 - data, bilety

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się koncert Malumy w Polsce. Trasa "Loco x Volver World Tour" została ogłoszona bez żadnych szczegółów. Oficjalnego komunikatu należy spodziewać się na dniach.

Tym samym będzie to już trzeci koncert Kolumbijczyka w naszym kraju. W 2019 roku artysta zagrał w gdańskiej ERGO Arenie, a niespełna rok później, w lutym 2020, na chwilę przed pandemią, właśnie w Tauron Arenie w Krakowie. Oba widowiska zostały wyprzedane na pniu.