Zmiany w ramówce TVP. Widzowie "The Voice of Poland" muszą być cierpliwi

Dla sympatyków popularnego talent show ta wiadomość może być niemałym zaskoczeniem. Najbliższa sobota, 24 października, w TVP2 minie bez kolejnej odsłony "The Voice of Poland". Na etap muzycznych Bitew w ramach 17. serii widzowie muszą poczekać nieco dłużej, niż pierwotnie planowano.

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Finał Eurowizji Junior na Malcie. Wiktor Sas powalczy o zwycięstwo

Zniknięcie talent show ma jednak konkretne i wyjątkowe uzasadnienie. W ten sam sobotni wieczór Polska będzie dopingować Wiktora Sasa, naszego reprezentanta w wielkim finale tegorocznej Eurowizji Junior, która odbywa się na Malcie.

To właśnie międzynarodowe zmagania młodych wykonawców zastąpią w wieczornej ramówce stacji flagowy program muzyczny. Zmagania reprezentantów podczas koncertu finałowego rozpoczną się na antenie TVP2 24 października o godzinie 21:00.

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Kiedy powróci "The Voice of Poland"? Data jest już znana

Fani muzycznych rywalizacji nie pozostaną jednak zbyt długo bez ulubionego programu. Wyczekiwane Bitwy uczestników 17. edycji "The Voice of Poland" pojawią się na ekranach z tygodniowym opóźnieniem. Odcinek będzie można obejrzeć w kolejną sobotę, 31 października, o stałej porze – 20:30 na TVP2.

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Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE Pytanie 1 z 12 Kto jest na zdjęciu? Michał Szpak - „Color of Your Life” Marcin Mroziński - „Legenda” RAFAŁ - „The Ride” Następne pytanie

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