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Zmiany w ramówce TVP. Widzowie "The Voice of Poland" muszą być cierpliwi
Dla sympatyków popularnego talent show ta wiadomość może być niemałym zaskoczeniem. Najbliższa sobota, 24 października, w TVP2 minie bez kolejnej odsłony "The Voice of Poland". Na etap muzycznych Bitew w ramach 17. serii widzowie muszą poczekać nieco dłużej, niż pierwotnie planowano.
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Finał Eurowizji Junior na Malcie. Wiktor Sas powalczy o zwycięstwo
Zniknięcie talent show ma jednak konkretne i wyjątkowe uzasadnienie. W ten sam sobotni wieczór Polska będzie dopingować Wiktora Sasa, naszego reprezentanta w wielkim finale tegorocznej Eurowizji Junior, która odbywa się na Malcie.
To właśnie międzynarodowe zmagania młodych wykonawców zastąpią w wieczornej ramówce stacji flagowy program muzyczny. Zmagania reprezentantów podczas koncertu finałowego rozpoczną się na antenie TVP2 24 października o godzinie 21:00.
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Kiedy powróci "The Voice of Poland"? Data jest już znana
Fani muzycznych rywalizacji nie pozostaną jednak zbyt długo bez ulubionego programu. Wyczekiwane Bitwy uczestników 17. edycji "The Voice of Poland" pojawią się na ekranach z tygodniowym opóźnieniem. Odcinek będzie można obejrzeć w kolejną sobotę, 31 października, o stałej porze – 20:30 na TVP2.
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