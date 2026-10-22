Kim jest tajemniczy przystojniak, który spaceruje z mamą Julii Wieniawy? Grał w uwielbianych serialach

Wspólna przechadzka mamy Julii Wieniawy i 33-letniego Rekinwaya miała miejsce na ulicach Sopotu. Oboje postawili na wygodne, sportowe stylizacje, a podczas żwawego marszu nie szczędzili sobie uśmiechów, trzymając się za ręce. Publikacja fotografii z tego wyjścia natychmiast wywołała falę pytań o tożsamość przystojnego towarzysza Marty Wieniawy.

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Gdy fotografie z sopockiego spaceru ujrzały światło dzienne, znajomy Marty Wieniawy postanowił skomentować sytuację na swoim profilu na Instagramie. W nagranym wideo, z uśmiechem i lekkim dystansem, skierował swoje słowa bezpośrednio do mamy popularnej aktorki.

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Rekinway nie tylko radzi kobietom, ale gra w serialach

Mężczyzna ukrywający się pod pseudonimem Rekinway zdobył popularność w mediach społecznościowych, gdzie podpowiada kobietom, jak zadbać o atrakcyjność w oczach partnera. Jednak jego działalność w sieci to tylko jedna strona medalu, ponieważ 33-latek jest również wykształconym aktorem z doświadczeniem w znanych produkcjach.

Zanim zdecydował się na karierę influencera i przybrał internetowy pseudonim, mężczyzna budował swoje aktorskie portfolio. Wystąpił w kilku dobrze znanych polskim widzom tytułach.

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W czym zagrał towarzysz Marty Wieniawy?

Towarzysz Marty Wieniawy to absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, a dokładniej filii we Wrocławiu, którą ukończył w 2018 roku. Jego aktorskie CV obejmuje udział w serialu "Pierwsza miłość", gdzie w latach 2004-2026 wcielił się w dwie różne postacie. Zagrał również epizod w produkcji "Na sygnale" (w 2015 roku jako Marcin Kasiorek), a także pojawił się w filmie "Smoleńsk" w 2016 roku. Rok później można go było zobaczyć w kultowym sitcomie "Świat według Kiepskich" oraz w filmie biograficznym "Najlepszy".

Obecnie 33-latek przyciąga uwagę nie tylko wspólnymi spacerami z mamą Julii Wieniawy, ale również sporą popularnością w sieci, gdzie jego profil śledzi ponad 121 tysięcy osób. Czas pokaże, jak dalej rozwinie się jego kariera zawodowa, co z pewnością będziemy uważnie obserwować.

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