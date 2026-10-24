Sukcesy Polaków w LGP przysłonięte fatalną wiadomością. Nie wystartujemy w ostatnim konkursie!

Finałowe zawody Letniego Grand Prix 2026 zostaną rozegrane bez udziału reprezentacji Polski.

Polska kadra zmuszona była wycofać się z niedzielnego konkursu mikstów, ponieważ Natalia Słowik zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Te przykre wieści, tuż po znakomitym występie i podium Klemensa Joniaka w rywalizacji indywidualnej, przekazali dziennikarze serwisu Skijumping.pl.

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Ostatnie zawody Letniego Grand Prix w tym sezonie dostarczyły polskim kibicom wielu powodów do radości. Anna Twardosz zapisała się na kartach historii jako pierwsza reprezentantka naszego kraju, która wskoczyła na podium w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Z kolei w zmaganiach mężczyzn swój życiowy sukces odniósł Klemens Joniak, po raz pierwszy w karierze stając na „pudle” w zawodach tej rangi. Fantastyczną dyspozycję zaprezentował również Kacper Tomasiak, zajmując siódmą lokatę, choć jego próba w pierwszej serii pozostawiała nieco do życzenia. Te świetne rezultaty rozbudziły apetyty fanów na niedzielny konkurs drużyn mieszanych, jednak do występu naszej kadry ostatecznie nie dojdzie.

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"Polska nie wystartuje w mikście w Klingenthal. Jak przekazał nam sztab, Natalia Słowik pozostaje mocno osłabiona po piątkowych dolegliwościach żołądkowych, a trenerzy nie chcą podejmować ryzyka. Na miejscu nie ma innej Polki, która mogłaby zastąpić 21-latkę" - przekazał portal Skijumping.pl.

Zasady rywalizacji w konkursach mikstów jasno określają, że drużyna musi składać się z dwóch skoczków oraz dwóch skoczkiń. Szkoleniowiec męskiej kadry, Maciej Maciusiak, zabrał do Niemiec aż sześciu zawodników. Niestety, trenerzy żeńskiego zespołu, Marcin Bachleda i Stefan Hula, mieli do dyspozycji w Klingenthal wyłącznie dwie zawodniczki: Annę Twardosz oraz zmagającą się z dolegliwościami Natalię Słowik.

Druga z naszych reprezentantek zdołała wziąć udział w piątkowych, oficjalnych treningach, ale później wycofano ją z kwalifikacji. Sztab szkoleniowy uznał, że zawodniczka nie wydobrzeje przed niedzielną rywalizacją.

- Natalia nie czuła się dziś zbyt dobrze. Już od rana zmagała się z dolegliwościami żołądkowymi. Oddała dwa skoki treningowe, ale po nich wspólnie uznaliśmy, że w tej sytuacji najlepiej będzie zrezygnować z udziału w kwalifikacjach

- tłumaczył Hula na łamach Skijumping.pl. Przez absencję polskiej ekipy, w finałowych zmaganiach Letniego Grand Prix 2026 w Klingenthal o triumf powalczy zaledwie dziewięć reprezentacji. Na starcie zobaczymy drużyny z Włoch, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Słowenii, Norwegii, Austrii oraz Japonii.

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