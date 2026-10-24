Młody partner mamy Julii Wieniawy to aktor. Grał w znanych polskich produkcjach

Marta Wieniawa-Narkiewicz na spacerze z nowym partnerem

Julia Wieniawa po raz pierwszy na ekranach pojawiła się dwanaście lat temu, grając Paulę w popularnym serialu komediowym "Rodzinka.pl". Wówczas nikt nie zakładał, że młoda aktorka wkrótce zdobędzie status jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej przestrzeni publicznej.

Obecnie artystka jest jedną z najaktywniejszych przedstawicielek swojego pokolenia w show-biznesie. Jej zawodowe obowiązki obejmują aktorstwo, występy na żywo i tworzenie muzyki. Posiada imponującą liczbę 2,3 miliona obserwatorów na Instagramie i zajmuje czwartą pozycję na liście najbardziej wartościowych kobiecych marek osobistych, którą opracowuje magazyn "Forbes Women".

Istotny wkład w osiągnięcia młodej gwiazdy ma jej matka. W przeszłości Marta Wieniawa-Narkiewicz była zaangażowana w branżę nieruchomości, jednak po tym, jak jej córka rozpoczęła karierę, przejęła obowiązki jej agentki. Współpraca na linii matka-córka funkcjonuje bez zarzutu.

Mimo ogromnego wpływu na zawodową drogę córki, Marta Wieniawa-Narkiewicz zazwyczaj unika blasku fleszy. Zmieniło się to kilka dni temu, kiedy uwaga mediów przeniosła się właśnie na nią. Jak donosi serwis "Super Express", 52-latka została uwieczniona na zdjęciach w Sopocie w towarzystwie atrakcyjnego mężczyzny.

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Mateusz Sałajczyk. Od epizodów w serialach do gwiazdy Instagrama

Fotografie błyskawicznie rozprzestrzeniły się w internecie, a mężczyzna, z którym przebywała menadżerka, szybko przestał być anonimowy. Zgodnie z informacjami medialnymi, partnerem Wieniawy-Narkiewicz podczas spaceru nad morzem był znany influencer, funkcjonujący w sieci pod pseudonimem "Rekinway".

Za tym internetowym wcieleniem stoi 33-letni aktor, Mateusz Sałajczyk. Mężczyzna ukończył krakowską Akademię Sztuk Teatralnych na wydziale zamiejscowym we Wrocławiu. Tak jak Julia Wieniawa, próbował swoich sił w produkcjach telewizyjnych i kinowych, jednak zazwyczaj otrzymywał mniejsze role.

Widzowie mogli go zobaczyć między innymi w 525. odcinku serialu komediowego "Świat według Kiepskich", gdzie zagrał postać wojskowego. Dodatkowo wystąpił jako pacjent w popularnej produkcji TVP "Na sygnale". Zaliczył również występy w takich tytułach jak "Smoleńsk", "Pierwsza miłość" i "Najlepszy".

Znacznie większy rozgłos zyskał jednak w przestrzeni internetowej. Na swoim koncie na Instagramie dzieli się z kobietami wskazówkami w cyklu zatytułowanym "Jak być kochaną". Jego krótkie materiały wideo zdobywają duże uznanie, a profil zgromadził społeczność liczącą ponad 124 tysiące obserwujących.

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