Steczkowska zdębiała po występie w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tak zaśpiewał jej eurowizyjny hit

Start ósmego odcinka popularnego programu uświetnił nieoczekiwany występ. Na scenę wkroczył Krzysztof Ibisz, pamiętany z 18. sezonu show, który w towarzystwie Ilony i Mileny Krawczyńskich brawurowo wykonał piosenkę "DOO-DAH, DOO-DAH DA". Potem nadszedł czas na zmagania konkursowe, gdzie gwiazdy musiały pokazać swoje umiejętności wokalne, a także idealnie odtworzyć gesty i prezencję znanych wokalistów.

Sonda Kto wygra jesienną edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 2026? Marcin Maciejczak Gabriel Fleszar Rafał Brzozowski Marcin Miller Ida Nowakowska Maria Sadowska bryska Ula Milewska

Ula Milewska jako Shakira. Jurorka docenia radość z występu

Jako pierwsza do rywalizacji przystąpiła Ula Milewska, przeobrażając się w Shakirę. Wykonanie hitu "Addicted to You" wymagało od uczestniczki zmierzenia się z hiszpańskojęzycznym tekstem i potężną dawką scenicznego dynamizmu. Justyna Steczkowska zwróciła szczególną uwagę na ogromną radość, jaką piosenkarka wniosła na scenę.

Dałaś nam bardzo dużo radości na początku przy otwarciu odcinka za co ci bardzo dziękujemy. Zawsze, jak widzimy kogoś tak radosnego, tak dobrze przygotowanego i jeszcze z wielką wspaniałą piosenką, światowym hitem, to jest sama radość

- stwierdziła jurorka programu.

Rafał Brzozowski jako wokalista U2. Piotr Gąsowski był zachwycony

Następnie na scenie zagościł Bono. Rafał Brzozowski, po uprzednim wylosowaniu lidera formacji U2, wykonał kultowy numer "With or Without You". Piotr Gąsowski docenił zarówno warstwę wokalną, jak i umiejętne oddanie niepowtarzalnego stylu irlandzkiego wokalisty.

Wszystko było w punkt, taki cudowny ascetyzm, który ja lubię u Bono. Tam nie ma fajerwerków, facet śpiewa, jest prawdziwy i ty byłeś właśnie śpiewająca prawdą. A zrobiłeś jego głos tak, że myślałem, że zwariuję

- ocenił zachwycony juror.

Marcin Miller jako Eugeniusz Bodo. Justyna Steczkowska chwali lidera Boys

Marcin Miller zaproponował publiczności podróż w czasie. Wokalista zabrał wszystkich do przedwojennej Warszawy, wcielając się w postać Eugeniusza Bodo. Przygotowanie utworu "Sex Appeal" wymusiło na nim intensywną pracę nad dykcją i sceniczną manierą. Justyna Steczkowska nie kryła uznania dla końcowego rezultatu.

Marcinku, no po prostu fantastycznie. Mieliśmy tutaj ubaw, ale świetna dykcja, wszystkie te „l” zaciągane, ruch, poczucie humoru, wszystko. Piękny powrót do dawnych czasów

- skomentowała występ.

Gabriel Fleszar udaje Meghan Trainor. Małgorzata Walewska pod wrażeniem wokalu

Kolejne zadanie przypadło Gabrielowi Fleszarowi, który musiał stać się Meghan Trainor. Zaśpiewanie hitu "All About That Bass" wiązało się nie tylko z wyzwaniem wokalnym, ale też ze specyficznym ruchem na scenie. Małgorzata Walewska pochwaliła naturalność wokalisty i wokalne podobieństwo do pierwowzoru.

Według mnie byłeś bardzo prawdziwy i jeżeli ja bym miała to zatańczyć, to byłabym taka jak ty, bo nie trzeba nie być kobietą, żeby tego tak nie umieć. Dla mnie przede wszystkim było znakomicie wokalnie i myślę, że barwowo też byłeś zbliżony do oryginału. Było super

- skwitowała z uznaniem jurorka.

Maria Sadowska śpiewa jako Andrzej Zaucha. Stefano Terrazzino ocenia

Niezwykle emocjonalnym punktem programu był występ Marii Sadowskiej. Wokalistka wcieliła się w postać swojego wuja, Andrzeja Zauchy, śpiewając jego przebój "Byłaś serca biciem". Metamorfoza miała dla artystki głęboko osobisty charakter, co dostrzegł Stefano Terrazzino, podkreślając, jak trafnie udało się Sadowskiej oddać duszę piosenkarza.

Mi się bardzo podobało, że trafiłaś w jego duszę, ten jego feeling. To postać naprawdę trudna do zrobienia i to jeszcze jako kobieta. Zrobiłaś naprawdę dobrą robotę

- podsumował występ.

Ida Nowakowska wciela się w Jennifer Lopez. Pełna zachwytu Małgorzata Walewska

Ida Nowakowska z kolei przemieniła się w Jennifer Lopez. Wykonanie utworu "Let's Get Loud" wymagało olbrzymiego temperamentu, energii w tańcu i scenicznej pewności siebie. Małgorzata Walewska szczerze zachwycała się zaprezentowanym układem.

No jesteś energią czystą, jesteś żywym srebrem. Cieszę się, że mogę siedzieć tu i doświadczać tego, co ty tutaj robisz

- wyznała ze sceny jurorka.

Bryska śpiewa jako Billie Eilish. Piotr Gąsowski komentuje wykonanie

Bryska podjęła z kolei wyzwanie odtworzenia repertuaru Billie Eilish. Wybór padł na piosenkę "Birds of a Feather", co pozwoliło uczestniczce na zaprezentowanie znacznie spokojniejszego i delikatniejszego oblicza amerykańskiej gwiazdy. Piotr Gąsowski wysoko ocenił tę interpretację.

Było czyściutko, fajnie, właśnie takie wycofanie, jak to u niej. To było wspaniałe, dziękuję

- skwitował aktor.

Marcin Maciejczak w utworze "Gaja". Justyna Steczkowska nie kryje podziwu!

Finałowym akcentem muzycznej rywalizacji była metamorfoza wymagająca żelaznej kondycji i wyjątkowego głosu. Marcin Maciejczak podjął się zaśpiewania utworu "Gaja" z repertuaru Justyny Steczkowskiej. To trudny utwór, który stwarza problemy nawet najbardziej doświadczonym wokalistom, a uczestnik miał na opanowanie materiału jedynie siedem dni.

Wykonanie wywarło potężne wrażenie na twórczyni piosenki. Justyna Steczkowska zaznaczyła, że ze względu na eurowizyjny bagaż emocjonalny, trudno jej oceniać ten występ z dystansem. Nie kryła przy tym podziwu dla ogromu pracy włożonej w przygotowania w tak krótkim czasie.

Eurowizja to są ogromne emocje, więc ja nie potrafię cię ocenić uczciwie. Jestem po prostu pełna podziwu dla ciebie. Ja to ćwiczyłam bardzo długo, ty miałeś tydzień, więc jak ci się to udało? Jesteś naprawdę super. Gratuluję ci z całego serca, bo ja wiem, jakie to jest trudne

- wyznała wzruszona piosenkarka.

To właśnie to wykonanie dostarczyło najwięcej emocji przy ogłoszeniu końcowych rezultatów. Triumfator odcinka przekazał wygraną na cele charytatywne. Suma 15 tys. zł zasiliła konto Fundacji "Krwinka".

Na drugiej pozycji uplasował się Marcin Miller. Gwiazdor przekazał 5 tys. zł na rzecz suwalskiej Fundacji "Zwierzęta Niczyje".

Co zobaczymy w kolejnym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

W trakcie emisji programu podano również, w kogo wcielą się uczestnicy w kolejnej odsłonie show. Maria Sadowska przeobrazi się w Sam Brown, Ida Nowakowska zagra Agnieszkę Chylińską, a Bryska zmierzy się z wizerunkiem Piotra Sołoduchy z grupy Enej. Ula Milewska zaprezentuje piosenkę Lizy Minnelli, Rafał Brzozowski stanie się Lewisem Capaldim, natomiast Marcin Miller wystąpi jako Gene Simmons z legendarnej formacji Kiss.

Marcin Maciejczak podoła repertuarowi Bryana Adamsa. Z kolei Gabriel Fleszar wykorzystał prawo do przejęcia piosenki i zabrał ją Rafałowi Brzozowskiemu, który w efekcie nowego losowania wcieli się w Bonnie Tyler.

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Justyna Steczkowska o TzG

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