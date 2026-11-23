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Zaskakujący półfinał "Tańca z Gwiazdami"
"Taniec z gwiazdami" powoli dobiega końca. Do rozstrzygnięcia rywalizacji pozostał już tylko jeden odcinek, podczas którego poznamy zwycięską parę. O Kryształową Kulę powalczą cztery duety, które zapewniły sobie miejsce w finale po pełnym emocji i niespodziewanych zwrotów akcji półfinale. Jednym z największych zaskoczeń okazało się odpadnięcie Piotra "Gumy" Gumulca, uznawanego za uczestnika, który zrobił największy postęp w programie. Uczestnik otrzymał jednak zbyt mało głosów od widzów, by uniknąć dogrywki, a ostatecznie to jurorzy zdecydowali o jego eliminacji. W finale zobaczymy natomiast Mandaryna i Izabela Kuna, które dołączyła do dwóch uczestników wcześniej wybranych wspólnie przez jury publiczność – Heleny Englert i Dominika Rupińskiego. Który z finalistów najbardziej zasługuje na zwycięstwo?
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Kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"?
Finaliści "Tańca z Gwiazdami" to uczestnicy, którzy zaskoczyli swoimi umiejętnościami i potencjałem. Od niedzieli w mediach społecznościowych trwają dyskusje na temat tego, kto najbardziej zasługuje na wygraną. Jakie jest wasze zdanie? Zagłosujcie w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.
"Taniec z gwiazdami" - wszyscy zwycięzcy
TVN
- Oliwier Janiak i Kamila Kajak
- Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel
- Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska
- Kinga Rusin i Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak
- Anna Guzik i Łukasz Czarnecki
- Magdalena Walach i Cezary Olszewski
- Agata Kulesza i Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias i Andrej Mosejcuk
- Anna Mucha i Rafał Maserak
- Julia Kamińska i Rafał Maserak
- Monika Pyrek i Robert Rowiński
- Kacper Kuszewski i Anna Glogowska
Polsat
- Aneta Zając i Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek i Agnieszka Kaczorowska
- Ewelina Lisowska i Tomasz Barański
- Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke
- Robert Wabich i Hanna Żudziewicz
- Natalia Szroeder i Jan Kliment
- Beata Tadla i Jan Kliment
- Joanna Mazur i Jan Kliment
- Damian Kordas i Janja Lesar
- Edyta Zając i Michał Bartkiewicz
- Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński
- Anita Sokołowska i Jacek Jeschke
- Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke
- Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz