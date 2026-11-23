Zaskakujący półfinał "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z gwiazdami" powoli dobiega końca. Do rozstrzygnięcia rywalizacji pozostał już tylko jeden odcinek, podczas którego poznamy zwycięską parę. O Kryształową Kulę powalczą cztery duety, które zapewniły sobie miejsce w finale po pełnym emocji i niespodziewanych zwrotów akcji półfinale. Jednym z największych zaskoczeń okazało się odpadnięcie Piotra "Gumy" Gumulca, uznawanego za uczestnika, który zrobił największy postęp w programie. Uczestnik otrzymał jednak zbyt mało głosów od widzów, by uniknąć dogrywki, a ostatecznie to jurorzy zdecydowali o jego eliminacji. W finale zobaczymy natomiast Mandaryna i Izabela Kuna, które dołączyła do dwóch uczestników wcześniej wybranych wspólnie przez jury publiczność – Heleny Englert i Dominika Rupińskiego. Który z finalistów najbardziej zasługuje na zwycięstwo?

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Kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"?

Finaliści "Tańca z Gwiazdami" to uczestnicy, którzy zaskoczyli swoimi umiejętnościami i potencjałem. Od niedzieli w mediach społecznościowych trwają dyskusje na temat tego, kto najbardziej zasługuje na wygraną. Jakie jest wasze zdanie? Zagłosujcie w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

Helena Englert mówi wprost o wygranej

Sonda Kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Helena Englert Dominik Rupiński Mandaryna Izabela Kuna

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"Taniec z gwiazdami" - wszyscy zwycięzcy

TVN

Oliwier Janiak i Kamila Kajak Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska Kinga Rusin i Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak Anna Guzik i Łukasz Czarnecki Magdalena Walach i Cezary Olszewski Agata Kulesza i Stefano Terrazzino Dorota Gardias i Andrej Mosejcuk Anna Mucha i Rafał Maserak Julia Kamińska i Rafał Maserak Monika Pyrek i Robert Rowiński Kacper Kuszewski i Anna Glogowska

Polsat