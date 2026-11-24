Kontrola na przejeździe kolejowym w Trablicach

W poniedziałek, 23 listopada, policjanci radomskiej drogówki prowadzili działania kontrolne w rejonie przejazdu kolejowego w Trablicach w powiecie radomskim. W akcji uczestniczyli również funkcjonariusze Sztabu Policji KWP z siedzibą w Radomiu. Mundurowi korzystali z systemu ICAM, czyli monitoringu z użyciem mobilnych kamer. Podczas kontroli zarejestrowali wykroczenie popełnione przez jedną z kierujących.

Wjazd na czerwonym świetle na przejeździe w Trablicach

28-letnia kobieta kierująca skodą wjechała na przejazd kolejowy, zanim rogatki podniosły się do końca, choć sygnalizator wciąż nadawał czerwony sygnał. Za to wykroczenie otrzymała mandat w wysokości 2 tys. zł oraz 15 punktów karnych.

Prawo jazdy zabrane na trzy miesiące

Kierująca straciła również prawo jazdy na trzy miesiące. Policja poinformowała, że zastosowano przepisy, które weszły w życie 21 listopada. Funkcjonariusze przypominają kierowcom, by nie wjeżdżali na tory, gdy sygnalizator nadaje czerwony sygnał ani gdy rogatki są jeszcze w ruchu. Przypominają również, że nie wolno omijać półzapór ani wjeżdżać na przejazd, jeśli nie można kontynuować jazdy.

Źródło: Policja.pl