Tomasz Wygoda szczerze o relacjach z ludźmi i swojej przemianie

Zanim Tomasz Wygoda zasiadł za stołem jurorskim programu "Taniec z Gwiazdami", funkcjonował głównie w środowisku stricte tanecznym i choreograficznym. Dopiero rola sędziego w popularnym formacie zapewniła mu rozpoznawalność wśród masowej widowni. Na antenie nie ogranicza się on wyłącznie do punktowania techniki uczestników, lecz chętnie snuje rozważania o uczuciach, więziach międzyludzkich oraz o tym, jak ruch na parkiecie potrafi przeobrazić człowieka. W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" artysta zdradził, że udział w telewizyjnym hicie przyniósł mu wiele cennych życiowych lekcji i zmienił jego samego.

Choreograf zauważył w rozmowie, że to, jaką twarz prezentujemy światu, w ogromnym stopniu zależy od naszych interakcji z otoczeniem. Każdy z nas przyjmuje przecież nieco inną postawę w domowym zaciszu, w gronie znajomych, w środowisku zawodowym czy podczas pierwszego kontaktu z nieznajomymi. Tancerz otwarcie przyznał, że u siebie również obserwuje tego typu zmiany zachowania w zależności od towarzystwa.

„Jestem sobą, ale sklejam się z relacji z różnymi ludźmi. I, że tak powiem, na wybiegu naszym wypuszczam trochę innego Tomka, ale jak będę tam, ten Tomek się troszkę różni. Ja już się uczę w życiu, żeby ten Tomek był wszędzie taki sam. Żebym miał odwagę wypuszczać się z każdym na taki sam spacer. Ale wiemy doskonale, że będę inaczej się zachowywać w domu, inaczej przy mamie, inaczej przy przyjacielu. Jak ktoś ma partnera, to przy partnerze, inaczej będę rozmawiać z osobą starszą, inaczej z młodszą. Coś tam chowam, coś tam koryguje, coś trzymam” – mówi nam Tomasz Wygoda.

Artysta zwrócił też uwagę na fakt, że budowanie więzi to proces obustronny. Ze względu na to, że ludzie nieustannie na siebie wpływają, każde spotkanie zostawia w człowieku trwały ślad. „Ja udzielam się tobie i ty udzielasz się mnie. To nigdy nie jest takie spotkanie jeden do jednego, że ja jestem całkowicie autonomiczny. My się wzajemnie kształtujemy” – tłumaczył.

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"Taniec z Gwiazdami" pomógł Tomaszowi Wygodzie pokonać własne lęki

Dziennikarze zapytali tancerza, czy ocenianie uczestników w programie "Taniec z Gwiazdami" pozwoliło mu na większą otwartość wobec otoczenia i zaprezentowanie publiczności mniej znanego oblicza. Sędzia potwierdził, że zaangażowanie w ten projekt telewizyjny okazało się dla niego niezwykle wartościowym doświadczeniem. Największym wyzwaniem, z którym udało mu się skutecznie zmierzyć, była specyfika transmisji na żywo oraz wymóg błyskawicznego komentowania wydarzeń z parkietu.

„Pomogło mi nauczyć się reakcji na żywo. Przecież to jest program na żywo, wypowiadamy się na żywo. Różnego rodzaju moje obawy też zeszły na plan dalszy” – przyznał w rozmowie z Julitą Buczek Wygoda.

Sędzia dodał na koniec, że ewolucja w tym formacie nie jest zarezerwowana tylko dla gwiazd, które co tydzień stają przed nowymi próbami na parkiecie.Sam choreograf także posiada własne aspiracje, obawy oraz obszary wymagające ciągłej pracy nad sobą. Dzięki temu obecność w programie "Taniec z Gwiazdami" wykroczyła w jego przypadku daleko poza ramy zwykłego kontraktu zawodowego.