Interwencja po awanturze domowej w powiecie ostrołęckim

22 listopada 2026 roku około godziny 21:30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce odebrał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który miał wszcząć awanturę domową i palić przedmioty na jednej z posesji w powiecie ostrołęckim. Patrol potwierdził zgłoszenie. Na podwórku paliło się ognisko. Z budynku wyszedł pobudzony 50-latek i zaczął grozić interweniującym policjantom pozbawieniem życia.

50-latek groził policjantom i podpalił własną odzież

Mężczyzna wypuścił z kojca dwa psy i szczuł nimi policjantów, a następnie chwycił za siekierę, którą wymachiwał w ich kierunku. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, po czym rozlał łatwopalną ciecz na posesji i ją podpalił. Tą samą substancją oblał także własną odzież, podpalił ją, a następnie zrzucił płonącą bluzę. Policjanci obezwładnili i zatrzymali 50-latka. Badanie trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzuty, w tym kierowania gróźb karalnych i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.

Źródło: Policja.pl