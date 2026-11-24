Policjant zauważył płonący samochód

Mł. asp. Marcin Wilkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie był w domu. Po otrzymaniu informacji o niebezpiecznej sytuacji na pobliskiej drodze zauważył samochód objęty ogniem. Wybiegł z domu i pobiegł na miejsce zdarzenia. Zastał tam płonący samochód osobowy, a w pobliżu kobietę z małym dzieckiem.

Policjant z Żyrardowa ugasił płonący samochód i pomógł kobiecie oraz jej dziecku

Policjant użył dostępnych środków gaśniczych i zaczął gasić samochód. Kobiecie ani dziecku nic się nie stało. Do zdarzenia doszło 21 listopada 2026 roku na terenie powiatu grodziskiego. Funkcjonariusz interweniował w czasie wolnym od służby.

Źródło: Policja.pl