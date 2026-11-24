• Dawne katarzynki, analogicznie do znanych dziś andrzejek, stanowiły ludowe święto pełne wróżb matrymonialnych, które największą popularnością cieszyło się w XVIII i XIX stuleciu.

• Zwyczaj ten kultywowany jest w nocy z 24 na 25 listopada, a główną patronką tego wydarzenia jest święta Katarzyna Aleksandryjska.

• Specjalne kawalerskie rytuały, wykorzystujące między innymi prorocze sny lub ucięte gałązki wiśni, miały na celu wskazanie przyszłej małżonki oraz zapowiedź szybkiego ślubu.

• Mimo że dziś tradycja ta odeszła w zapomnienie, w przeszłości katarzynki wyznaczały oficjalny początek przygotowań do okresu adwentu. Poznaj niezwykle ciekawe obrzędy związane z tym dniem.

Tradycja obchodzenia katarzynek bardzo mocno przypomina współczesne zwyczaje andrzejkowe. Oba te wydarzenia łączy przede wszystkim skupienie na wróżbach matrymonialnych, które miały odsłonić tajemnice przyszłego małżeństwa. W przeszłości święta te celebrowano niezwykle hucznie i z wielkim entuzjazmem, co było szczególnie widoczne na terenach wiejskich po całkowitym zakończeniu jesiennych prac polowych. Szczyt popularności tych ludowych obrzędów przypadł na okres XVIII oraz XIX wieku.

Quiz andrzejkowy. Sprawdź, czy umiesz lać wosk, czy tylko wodę Pytanie 1 z 9 Na początek coś łatwego. Najpopularniejsza andrzejkowa wróżba to: wróżenie z fusów po herbacie wróżenie z wosku wróżenie z wódki Następne pytanie

Kiedy wypadają katarzynki 2026? Dokładna data nocy wróżb

Tradycyjne katarzynki celebruje się zawsze w nocy z 24 na 25 listopada. Oznacza to, że w 2026 roku święto to wypadnie dokładnie w nocy z wtorku na środę. Właśnie wtedy, w wigilię wspomnienia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, nieżonaci mężczyźni przystępują do wróżb mających określić ich szanse na ożenek i znalezienie partnerki.

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Święta Katarzyna Aleksandryjska i historia katarzynek. Skąd wzięło się święto?

Historykom trudno jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego akurat Katarzyna Aleksandryjska została patronką tego wydarzenia. Z przekazów wynika, że była ona młodą chrześcijanką wywodzącą się z zamożnego rodu z Aleksandrii. Wyróżniała się ogromną mądrością oraz urodą, a także złożyła śluby czystości. Poniosła męczeńską śmierć w wieku zaledwie 18 lat. W tradycji kościołów chrześcijańskich obrzędy katarzynkowe przypadają na niedzielę poprzedzającą 29 listopada. Sama święta Katarzyna uznawana jest za opiekunkę kawalerów pragnących spotkać odpowiednią pannę i zbudować udane małżeństwo. Z biegiem czasu to typowo męskie święto uległo jednak zapomnieniu i wchłonięciu przez andrzejki, które pierwotnie służyły niezamężnym kobietom szukającym informacji o przyszłym mężu. Warto przyjrzeć się bliżej temu, jakie dokładnie rytuały praktykowano podczas dawnych katarzynek.

Wróżby na katarzynki. Jak obchodzi się święto kawalerów?

Podczas wigilii świętej Katarzyny kluczowe znaczenie przypisywano snom. Młody mężczyzna wkładał pod poduszkę ptasie pióro, co miało sprawić, że we śnie ukaże mu się ptak symbolizujący przyszłą małżonkę. Pojawienie się białej kury zwiastowało ożenek z młodą panną, natomiast czarna kura oznaczała ślub z wdową. Jeśli ptakowi towarzyszyły kurczaczki, wybranka miała być wdową posiadającą już własne dzieci. Sen o sowie zapowiadał małżeństwo z kobietą bardzo mądrą, lecz pozbawioną wielkiej urody. Z kolei widok gołębia sugerował żonę wyjątkowo piękną, ale niezbyt roztropną. Najbardziej zdeterminowani kawalerowie, chcący za wszelką cenę poznać wizerunek przyszłej partnerki, umieszczali pod poduszką element damskiej odzieży, najchętniej bieliznę, wierząc, że wywołają w ten sposób sen o konkretnej kobiecie. Mężczyźni chowali tam również karteczki z wypisanymi imionami, które losowali natychmiast po otwarciu oczu o poranku. Właśnie z tej praktyki wywodzi się dawne powiedzenie „W noc św. Katarzyny pod poduszką są dziewczyny”. Kolejna popularna wróżba opierała się na obserwacji gałązki wiśni. Jeśli pęd ucięty dokładnie 25 listopada i umieszczony w wodzie wypuścił kwiaty przed Bożym Narodzeniem, stanowiło to gwarancję rychłego ślubu z idealną kandydatką. Po nocnych zabawach i wróżbach uczestnicy gromadzili się rano na wspólnym śniadaniu. Każdy z kawalerów przynosił ze sobą sucharka, którego należało zjeść na sam koniec posiłku. Ten chłopak, który uporał się ze swoim kawałkiem jako pierwszy, miał również najszybciej pożegnać się ze stanem kawalerskim. Choć współcześnie to andrzejki stanowią główny pretekst do hucznych imprez, w dawnych czasach właśnie data 25 listopada otwierała okres przygotowań do nadchodzącego adwentu. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w ludowym przysłowiu „Święta Katarzyna adwent zawiązuje. Sama hula, pije, a nam zakazuje”.