Uszkodzone elewacje i samochód w Konstantynowie Łódzkim

Pierwsze zgłoszenia dotyczące zniszczeń wpłynęły do Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim w piątek, 20 listopada 2026 roku. Dotyczyły uszkodzenia elewacji dwóch budynków oraz karoserii samochodu marki Volkswagen. Policjanci przyjęli zawiadomienia i rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzeń. Właściciele jednej z posesji wycenili straty na 5 tys. zł, a straty spowodowane uszkodzeniem drugiej elewacji i samochodu oszacowano łącznie na 4,5 tys. zł.

28 zniszczonych grobów na cmentarzu w Konstantynowie Łódzkim

W sobotę, 21 listopada 2026 roku, na miejscowym cmentarzu ujawniono kolejne zniszczenia. 28 grobów zdewastowano farbą w sprayu. Policjanci przyjęli zawiadomienie także w tej sprawie. W toku czynności powiązali te zdarzenia i ustalili, że wszystkich czynów dopuścił się ten sam mężczyzna.

Monitoring miejski pomógł w ustaleniach policji

W sprawie wykorzystano nagrania z monitoringu miejskiego obsługiwanego przez Straż Miejską w Konstantynowie Łódzkim. Strażnicy miejscy pomogli policjantom w przeglądaniu nagrań. Nagrania potwierdziły wcześniejsze ustalenia funkcjonariuszy. W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, policjanci zatrzymali 38-latka podejrzewanego o te czyny.

38-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i znieważenia miejsca spoczynku

Zatrzymany mężczyzna spędził noc w policyjnej celi. Następnego dnia usłyszał dwa zarzuty: zniszczenia mienia oraz znieważenia miejsca spoczynku zmarłych. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl