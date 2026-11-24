Zgłoszenie w sprawie nagrań znieważających naród i Rzeczpospolitą Polską

Wiadomość w tej sprawie wpłynęła na skrzynkę mailową sieradzkiej komendy 18 listopada 2026 roku. Autor zgłoszenia poinformował, że użytkownik jednej z platform społecznościowych od kilku dni publicznie udostępniał nagrania, w których używał słów wulgarnych i powszechnie uznawanych za obelżywe oraz znieważał naród i Rzeczpospolitą Polską. Policjanci rozpoczęli czynności śledcze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu.

39-latek z Sieradza zatrzymany przez policję

Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawcą może być 39-letni mieszkaniec Sieradza. Funkcjonariusze pojechali do jego miejsca zamieszkania, gdzie zastali mężczyznę, którego wskazywały ich ustalenia. W rozmowie z policjantami 39-latek przyznał się do udostępniania znieważających nagrań. Policjanci zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych i laptopa, które, jak podała policja, służyły do popełniania przestępstw. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie trafił do policyjnej celi.

Zarzut publicznego znieważenia narodu i Rzeczypospolitej Polskiej

Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że w ciągu ostatnich trzech dni mężczyzna udostępnił w mediach społecznościowych kilka nagrań zawierających treści znieważające. Prokurator Rejonowy w Sieradzu przedstawił 39-latkowi zarzut publicznego znieważenia narodu polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem nagrań udostępnianych w mediach społecznościowych, z użyciem słów wulgarnych. Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja poinformowała, że mężczyzna był wcześniej notowany.

Źródło: Policja.pl