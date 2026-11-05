Roksana Węgiel zapozowała w koronkowej bieliźnie. Kevin Mglej od razu zareagował!

Roksana Węgiel w koronkowej bieliźnie. Kevin Mglej komentuje zdjęcie żony

Roksana Węgiel doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę swoich obserwatorów. Na instagramowym profilu młodej gwiazdy regularnie lądują niezwykle kuszące kadry. Tym razem wokalistka zaprezentowała się wyłącznie w koronkowej bieliźnie, przybierając pozornie anielski wizerunek, któremu przeczyło jednak jej bardzo zmysłowe spojrzenie. Choć sam strój w zaskakujący sposób więcej zakrywał, niż eksponował, to całość i tak wywarła na odbiorcach ogromne wrażenie.

Zestaw składający się z lekkiego peniuaru oraz body z falbanką mógł wywołać skojarzenia z wcześniejszą, poślubną bielizną piosenkarki. Tamten komplet również był biały i koronkowy, jednak charakteryzował się większą nowoczesnością i mniejszą elegancją. Obok nowej publikacji obojętnie nie przeszedł Kevin Mglej, który od razu zostawił wpis pod postem swojej ukochanej żony.

Omg, ale śliczna - ocenił Kevin Mglej.

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Fani zachwyceni nowym zdjęciem Roksany Węgiel. Gwiazda mówi o swoim ciele

Śladem męża piosenkarki błyskawicznie poszli jej fani, którzy cenią nie tylko urodę, ale też talent i styl bycia gwiazdy. Choć świetnie prezentująca się Roksana Węgiel wrzuciła do sieci tylko jedno zdjęcie w bieliźnie, w zupełności wystarczyło to do wywołania lawiny reakcji.

"Nasz aniołek", "Jaka śliczna", "Piękna", "Angel", "Cudna", Śliczna", "Jak to jest być najśliczniejszą osobą na świecie?" - pisali fani 21-latki.

Reakcje jednoznacznie dowodzą, że kadr przypadł internautom do gustu i z pewnością wielu z nich liczy na kolejne takie ujęcia. Sama artystka otwarcie deklaruje, że nie ma zamiaru zasłaniać swojej sylwetki, nad której perfekcyjną formą bardzo ciężko pracuje. Z tego powodu gwiazda chętnie wybiera kuse topy oraz dopasowane sukienki.

Mam 21 lat, trenuję intensywnie na siłowni, dobrze się czuję w swoim ciele, to kiedy mam chodzić w takich topach, jak nie teraz? Skoro dobrze się w nich czuję? Uważam, że jeśli się dobrze czuję ze swoim ciałem, to czemu ma tego nie pokazywać? - mówi Roxie w rozmowie z WP.

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