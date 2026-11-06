Pełnia Księżyca w listopadzie 2026. Bobrowy Księżyc to ostatnia szansa na bogactwo w tym roku

Kiedy jest pełnia Księżyca w listopadzie 2026? Żałobny Księżyc rozświetli niebo

Listopadowa pełnia, tradycyjnie określana jako Księżyc Bobra, wypadnie 24 listopada 2026 roku o godzinie 15:53. Pod względem astronomicznym nasz naturalny satelita znajdzie się niezwykle blisko Ziemi, bo w odległości zaledwie 360 765 kilometrów. Od stuleci zjawisko to uznawano za jedną z najważniejszych pełni w całym roku, przypisując mu rolę ostatniego wędrowca przed nadejściem zimy. Tegoroczny Bobrowy Księżyc będzie należał do najjaśniejszych, choć nie pobije rocznego rekordu jasności. Zbliżenie satelity do naszej planety podczas pełni, potocznie nazywane „Superksiężycem”, wynika z jego eliptycznej orbity. Zjawisko to nie ma większego wpływu na naszą codzienność, poza wywoływaniem nieco silniejszych pływów morskich. Stanowi jednak niezwykle atrakcyjny obiekt do nocnych obserwacji, ponieważ tarcza wydaje się wówczas większa i jaśniejsza niż zazwyczaj.

Określenie Księżyc Bobrów ma swoje korzenie w kulturze rdzennych mieszkańców Ameryki. Właśnie w okresie jesiennym zwierzęta te prowadzą intensywne prace przy wykańczaniu tam, szykując się na nadejście mrozów. Ich aktywność stała się symbolem zmiany pór roku oraz konieczności zabezpieczenia własnego domostwa przed chłodem. W tradycji listopadowa pełnia funkcjonuje również jako Księżyc Szronu lub Żałobny Księżyc. Każda z tych nazw bezpośrednio nawiązuje do przemijania oraz nieuchronnego zbliżania się zimy.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

Bobrowy Księżyc a przesądy i finanse. Czego nie wolno robić w listopadową pełnię?

Wokół listopadowej pełni narosło mnóstwo dawnych wierzeń, ponieważ zwiastowała ona definitywny koniec sezonu i początek zimy. Przed wiekami łączono ten czas z wyostrzoną intuicją, światem zmarłych oraz ostatecznymi pożegnaniami. W tradycjach pogańskich Żałobny Księżyc traktowano jako swoiste wrota pozwalające na ostatnie pożegnanie z tymi, którzy odeszli. Ludzie wykorzystywali ten moment na duchowe oczyszczenie oraz odrzucenie żalu i smutku. Sam listopad od zawsze uchodził za miesiąc, w którym zaciera się granica między światem żywych a umarłych, a blask pełni dodatkowo sprzyjał głębokiej medytacji.

Ludowe przesądy surowo zabraniały podczas Bobrowego Księżyca nocnych wypraw do lasu oraz płoszenia dzikiej zwierzyny, co miało ściągać pecha i zwiastować srogą zimę. Z kolei sen w bezpośrednim blasku listopadowej tarczy groził zapadnięciem na chorobę księżycową. Zjawisko to miało też ogromny wpływ na kwestie finansowe. Ludzie wierzyli, że wzorem budujących tamy bobrów należy w tym czasie szczególnie zadbać o zgromadzony majątek. Pełnia ta wyznaczała ostateczny termin na zwrot pożyczonych pieniędzy i uregulowanie długów, a w samą noc jej trwania obowiązywał bezwzględny zakaz udzielania nowych pożyczek. W 2026 roku Bobrowy Księżyc znajdzie się w znaku Bliźniąt, co zwiastuje ogromne wzburzenie emocji oraz liczne nieporozumienia w komunikacji.