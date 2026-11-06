Polacy chcą mieć dzieci, ale mają obawy. Nowa kampania pokazuje rodzicielstwo bez presji perfekcji

Rodzicielstwo to nie egzamin z perfekcyjnego przygotowania

Kampania jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacji Share the Care. Główne przesłanie akcji jest proste. Nikt nie przychodzi na świat z gotowym zestawem umiejętności potrzebnych do wychowywania dziecka. Rodzicielstwa uczymy się stopniowo, poznając potrzeby dziecka w codziennych sytuacjach, budując relację i zdobywając kolejne doświadczenia.

Warto zaznaczyć, że organizatorzy zwracają uwagę na fakt, że współczesne rozmowy o rodzicielstwie często koncentrują się na przeszkodach. Początkowo pojawiają się obawy o finanse i stabilność zawodową. Z czasem przychodzą dylematy dotyczące podziału obowiązków, ale również pytania o relację partnerską i pogodzenie pracy z opieką nad dzieckiem. Akcja udowadnia, że nie można ich bagatelizować, ale nie powinny być one jedynym elementem opowieści o zakładaniu rodziny. Kampania nie próbuje przekonywać, że rodzicielstwo jest łatwe. Chce natomiast pokazać, że nie trzeba być idealnie przygotowanym, aby rozpocząć tę drogę.

Jednym z ważnych punktów odniesienia dla kampanii są badania dotyczące postaw wobec rodzicielstwa. Według badania CBOS „Pokolenia Z i Y o rodzicielstwie” z 2025 roku 44 proc. respondentów w wieku od 18 do 44 lat chciałoby mieć dwoje dzieci, a kolejne 20 proc. mówi o trójce lub więcej. Z kolei wśród osób w wieku 40-44 lat niemal co trzecia deklarowała, że ma mniej dzieci, niż chciałaby mieć. Badanie pokazuje, że plany rodzinne i ich realizacja nie zawsze idą w parze.

Co Polacy myślą o posiadaniu dzieci?

Ciekawych wniosków dostarczyła również analiza przeprowadzona przez kolektyw analityczny Res Futura na zlecenie Fundacji Share the Care, która objęła 2,31 mln wypowiedzi opublikowanych w polskim internecie między październikiem 2025 a wrześniem 2026 roku. Wyniki są niezwykle ciekawe. Pokazały, że 68 proc. wypowiedzi zajmujących stanowisko wobec rodzicielstwa posługuje się językiem barier. Co więcej, tylko jedna na dziesięć wypowiedzi dotyczących przeszkód wskazuje możliwe sposoby ich pokonania.

Co ciekawe, relacje samych rodziców są bardziej zrównoważone. Obok zmęczenia i trudności pojawiają się w nich miłość, bliskość, radość oraz poczucie sensu.

Autor: Julia Mościńska

Nie trzeba przestać się bać, żeby zostać rodzicem

Podczas prezentacji kampanii zwracano również uwagę na presję związaną z wyobrażeniem rodzica idealnego. Nie ukrywano, że współczesne oczekiwania potrafią być bardzo wysokie. Od mamy i taty wymaga się m.in. wiedzy z zakresu psychologii, żywienia, rozwoju dziecka, organizacji domu. W takim otoczeniu łatwo uznać, że przed podjęciem decyzji o dziecku trzeba zdobyć niemal ekspercką wiedzę i zabezpieczyć każdy możliwy scenariusz.

Dr hab. Jacek Wasilewski, prof. UW, badacz języka i mechanizmów wpływu społecznego, podkreślał, że potrzebujemy prawdziwej, ale równocześnie pozytywnej opowieści o rodzicielstwie. Z kolei psychoterapeutka dr Agata Stola zwracała uwagę, że pragnienie posiadania dziecka może współistnieć z obawami przed zmianą, a miłość do niego nie wyklucza zmęczenia i potrzeby czasu dla siebie.

To ważny przekaz dla osób, które odkładają decyzję o powiększeniu rodziny, czekając na moment, w którym znikną wszystkie wątpliwości.

Autor: Julia Mościńska

„Nikt nie rodzi się rodzicem. Gotowość przychodzi z czasem” to nie tylko spot. Przygotowano praktyczne narzędzia

Niezwykle ważnym elementem całej akcji są konkretne materiały, z których mogą skorzystać osoby planujące założenie rodziny, ale również rodzice myślący o kolejnym dziecku. Na stronie gotowinarodzine.pl udostępniono treści eksperckie dotyczące relacji, zdrowia, opieki nad dziećmi, świadczeń, urlopów i praw rodziców w miejscu pracy.

Organizatorzy akcji przygotowali również dwie talie kart do rozmowy w parach. „Myślimy o dziecku” pomaga poruszyć temat oczekiwań, planów i obaw związanych z rodzicielstwem. Z kolei druga talia, „Jesteśmy rodzicami”, jest przeznaczona dla osób, które mają już dzieci i chcą porozmawiać o dotychczasowych doświadczeniach oraz kolejnych etapach życia rodzinnego. Karty nie dają gotowych recept, ale mają ułatwiać szczere rozmowy i wzajemne poznanie swoich potrzeb.

„Nikt nie rodzi się rodzicem. Gotowość przychodzi z czasem”. To hasło przypomina, że niepewność wcale nie musi oznaczać braku gotowości, a zdobywanie umiejętności rodzicielskich jest procesem. Kampania zachęca, by rozmawiać o rodzinie bez idealizowania codzienności, ale równocześnie bez sprowadzania jej wyłącznie do listy wyrzeczeń i trudności.

Ogólnopolska kampania rozpoczęła się 4 listopada i potrwa do połowy grudnia 2026 roku. Jej przekaz będzie obecny w telewizji, radiu, kinach, prasie, przestrzeni miejskiej oraz internecie, między innymi na YouTube, Facebooku, Instagramie, TikToku i LinkedIn.