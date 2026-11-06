Promocje w Lidlu. „4+4 gratis”, kawa 60% taniej, masło za 2,49 zł!

Lidl przygotował na początek listopada kilka atrakcyjnych promocji, wśród których znalazły się tańsza kawa, masło w obniżonej cenie oraz akcja „4+4 gratis” na piwa butelkowe.

Rabat na kawę obejmuje wiele popularnych marek i różnych rodzajów produktów, jednak aby zapłacić mniej za drugi, tańszy produkt, trzeba wcześniej aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.

Masło ekstra Pilos 83 proc. kosztuje 2,49 zł za kostkę przy zakupie trzech opakowań, natomiast promocja na piwa pozwala otrzymać cztery dodatkowe butelki przy zakupie ośmiu sztuk.

Większość opisanych okazji obowiązuje tylko do soboty, 7 listopada 2026 roku, dlatego przed wizytą w sklepie warto sprawdzić warunki promocji, dostępne kupony i limity zakupowe.

Kawa 60 proc. taniej w Lidlu. Rabat obejmuje wiele popularnych marek

Jedną z ciekawszych propozycji jest promocja na kawę, która obowiązuje 6 i 7 listopada. Klienci mogą otrzymać 60 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt. Oferta obejmuje różne rodzaje kaw, w tym ziarniste, mielone i rozpuszczalne. Wśród dostępnych marek wymieniane są między innymi Jacobs, Lavazza, Tchibo, Dallmayr, Kimbo, Segafredo, Bellarom oraz MK Café.

Aby skorzystać z obniżki, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją przy kasie. Produkty można dowolnie łączyć, jednak obowiązuje limit czterech opakowań na jeden kupon. Warto więc wcześniej sprawdzić, czy wybrane warianty kwalifikują się do promocji.

Tańczące z promocjami 31.08

Lidl: masło za 2,49 zł i karma dla psów „4+4 gratis”

Na liście weekendowych okazji znalazła się również promocja dla właścicieli czworonogów. Lidl przygotował akcję „4+4 gratis” na mokrą karmę dla psów MAX’S WORLD. Oznacza to, że przy zakupie ośmiu opakowań klient płaci tylko za cztery, a pozostałe otrzymuje bez dodatkowych opłat. Aby skorzystać z oferty, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją przy kasie. Obowiązuje limit określony w warunkach promocji.

W świetnej cenie dostaniemy też masło ekstra Pilos 83 proc. w opakowaniu 200 g. Cena jednej kostki wynosi 2,49 zł zamiast 4,99 zł, ale promocja jest dostępna przy zakupie trzech sztuk. Oznacza to wydatek 7,47 zł za cały zestaw. Konieczne jest także skorzystanie z aplikacji Lidl Plus. Na jeden paragon można kupić maksymalnie trzy opakowania w promocyjnej cenie.

Wśród weekendowych promocji Lidla znalazła się również oferta na mięso. Filet z piersi indyka XXL marki Rzeźnik kosztuje 19,99 zł za kilogram zamiast regularnych 33,99 zł. Oznacza to oszczędność 14 zł na każdym kilogramie. Aby skorzystać z obniżki, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją przy kasie. Obowiązuje limit zakupu do 3 kg na kupon. Promocja jest dostępna 6 i 7 listopada 2026 roku.

Promocje w Lidlu - do kiedy?

Na zakupy nie warto odkładać decyzji na kolejny tydzień. Najważniejsze wymienione okazje obowiązują do soboty, 7 listopada 2026 roku. Przed wizytą w sklepie dobrze jest sprawdzić aktualne kupony w aplikacji, ponieważ sama obecność produktu w koszyku nie zawsze wystarczy do naliczenia obniżki. Trzeba też pamiętać o limitach ilościowych i warunkach zakupu poszczególnych produktów.