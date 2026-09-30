Mira Majchrzak z "Top Model" w dzieciństwie. Sławni rodzice szybko zrobili z niej gwiazdę! [ZDJĘCIA]

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Kontrowersyjny udział Miry w "Top Model"
Mira Majchrzak w programie "Top Model" wywołuje wiele emocji. Nie brakuje komentarzy, że nie powinna brać udziału. Powód? Znani rodzice! Część widzów uważa, że córka znanych aktorów nie powinna zabierać miejsca anonimowym osobom, tym bardziej że Mira była znana od dziecka. Olga Borys i Wojciech Majchrzak nie ukrywali jej przed mediami. Mira od najmłodszych lat była związana z show-biznesem. Występowała w teatrze i brała udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych. Nie poszła jednak drogą celebrytki i stara się prowadzić zwykłe życie. Studiuje na kierunku zarządzanie informacją oraz pracuje jako bileterka w teatrze.
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Olga Borys i Wojciech Majchrzak wspierają córkę
Olga Borys i Wojciech Majchrzak pojawili się ostatnio w „Top Model”. Po programowej metamorfozie ich córka Mira połączyła się z nimi przez kamerkę, by pokazać efekty przemiany. Dziewczyna zaprezentowała rodzicom swoją nową fryzurę. Styliści postawili na sporą zmianę. Mirę przefarbowano z blond na rudo!
Ja kocham rudzielców, ale naturalnych Mirka, a ty się urodziłaś czarna jak Ryszard Kalisz – mówiła żartobliwie Olga Borys w reality show TVN. - Jakoś dużo się nie zmieniło - dodał znany ojciec uczestniczki.
Uczestnicy nowej edycji "Top Model"
Kto walczy o zwycięstwo w 15. edycji "Top Model"? W programie udział biorą:
- Jakub Bara
- Gabriela Filipkowska
- Martyna Hildebrand
- Hugon Jamróz
- Leni Lisek
- Mira Majchrzak
- Igor Michalczyk
- Benjamin Nhial
- Helena Pszczoła
- Weronika Pusta
- Dominik Pytel
- Tymoteusz Rozbicki
- Igor Sielicki
- Kuba Stanicki
- Jan Świerczewski
- Julia Ueda
- Julia Brzostek