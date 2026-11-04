Kim jest mąż Stenki? Dziś ciężko choruje. Dla ukochanej porzucił aktorstwo, teraz ona walczy o jego życie

Historia miłości Danuty Stenki i Janusza Grzelaka

Drogi tej pary przecięły się po raz pierwszy w 1985 roku na przeglądzie teatralnym organizowanym w Toruniu. Przyszli małżonkowie od razu zwrócili tam na siebie uwagę. Kiedy młoda artystka wchodziła do klubu, natychmiast „wpadła mu w oko”. Mężczyzny nie zniechęciły nawet przestrogi znajomych twierdzących, że zdobycie serca tej kobiety będzie niezwykle trudnym zadaniem.

Pierwsza pogawędka potoczyła się błyskawicznie, a zaledwie po kilkunastu minutach rozmowy Janusz Grzelak rzucił propozycję wspólnego wyjazdu wakacyjnego. Choć początkowo Danuta Stenka podeszła do tego pomysłu z rezerwą, adorator ostatecznie dopiął swego. Niezobowiązująca relacja przekształciła się w głębokie uczucie, które kilka lat później para sformalizowała przed ołtarzem.

Od momentu zawarcia małżeństwa oboje bardzo pilnie strzegli swojej sfery prywatnej. Ukochany gwiazdy nigdy nie zabiegał o medialny szum i nie zamierzał budować własnej rozpoznawalności na sławie małżonki.

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Janusz Grzelak porzucił aktorstwo dla Danuty Stenki

Wielu fanów artystki może zdziwić informacja, że jej życiowy partner również posiada dyplom szkoły aktorskiej. U progu swojej drogi zawodowej występował na scenach teatralnych w Poznaniu oraz Toruniu, ale ostatecznie porzucił plany o dalszej karierze artystycznej.

Na pewnym etapie wspólnego życia para stanęła przed koniecznością określenia priorytetów zawodowych i rodzinnych. Wówczas mężczyzna całkowicie zmienił profesję, przekwalifikowując się na doradcę podatkowego oraz finansowego. Po latach wyjaśniał, że był to w pełni przemyślany krok, który pozwolił im skupić się na budowaniu pozycji zawodowej Danuty Stenki.

Przejście do nowej branży sprawiło, że Janusz Grzelak wziął na swoje barki znaczną część domowych obowiązków. Małżonkowie wspólnymi siłami wychowali dwie córki, którym dali na imię Paulina oraz Wiktoria.

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W dniu 4 listopada 2026 roku gwiazda zamieściła w sieci przejmującą prośbę o wsparcie finansowe na ratowanie zdrowia swojego partnera. U Janusza Grzelaka zdiagnozowano agresywną postać szpiczaka, a dające szansę na wyzdrowienie leczenie nie podlega refundacji. Z uwagi na gigantyczny koszt terapii, wynoszący aż 2 miliony złotych, Danuta Stenka zaapelowała do ludzi dobrej woli o wpłaty na specjalną zbiórkę.

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