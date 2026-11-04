"Top Model" - kto odpadł 04.11.2026? Jurorzy musieli podjąć trudną decyzję o KILKU eliminacjach

Wielki finał 15. edycji programu "Top Model" zbliża się wielkimi krokami. Uczestnicy, pomiędzy którymi ewidentnie iskrzy coraz bardziej, w wielkich emocjach walczyli o przepustki do kolejnego etapu. Stawka była wysoka, ponieważ już w kolejnym odcinku - wyjazd na fashion week. Oto wyniki.

Kto 4 listopada odpadł z "Top Model"?

W 10. odcinku programu jurorzy musieli podjąć wyjątkowo trudną decyzję. Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka i Dawid Woliński wraz zaproszonymi tym razem gośćmi dokładnie ocenili uczestników "Top Model" od początku ich udziału w programie. Klaudia El Dursi, Magdalena Pieczonka i Ignacy Liss pomogli ambitnym modelom i modelkom w realizacji reklamy kosmetyków, a Ewelina Gralak, Malwina Wędzikowska i Barbara Łubko z magazynu "Glamour" przygotowały zadanie zespołowe. Kto odpadł?

Decyzją jury 4 listopada 2026 roku z "Top Model" 15 pożegnali się Gabriela Filipkowska, Hugon Jamróz oraz Julia Ueda.

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"Top Model 2026" - pozostali uczestnicy

Lista uczestników programu jest coraz krótsza. Kto ma jeszcze szansę na zwycięstwo w 15. edycji "Top Model? O spełnienie marzeń walczą jeszcze:

Jakub Bara

Martyna Hildebrand

Mira Majchrzak

Benjamin Nhial

Helena Pszczoła

Dominik Pytel

Kuba Stanicki

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