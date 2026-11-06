Pogrzeb Jesusa de Miguela. Legendy futbolu i selekcjoner pożegnali zmarłego po faulu piłkarza

Tragiczna śmierć i pogrzeb Jesusa de Miguela po brutalnym faulu

Jeszcze w poniedziałek, 2 listopada, Jesus de Miguel rywalizował na murawie podczas spotkania drugiej ligi hiszpańskiej pomiędzy CD Tenerife a FC Andorra. W ostatnich minutach meczu rozegrał się dramat, gdy golkiper przyjezdnych, Jesus Owono, z ogromną siłą zaatakował snajpera gospodarzy. Poszkodowany zawodnik runął na boisko, skąd trafił prosto do szpitala. Mimo starań medyków życia 30-latka nie zdołano uratować, a we wtorek władze CD Tenerife przekazały wiadomość o śmierci piłkarza Jesusa de Miguela. Wstępne wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok ujawniły, że do zgonu doprowadził „silny uraz klatki piersiowej”. Ceremonia pogrzebowa odbyła się zaledwie trzy dni po tym boiskowym dramacie i zgodnie z oczekiwaniami zgromadziła rzesze żałobników, w tym wybitne osobistości ze świata futbolu. Zmarłego pożegnali m.in. szkoleniowiec obecnych mistrzów świata, czyli reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, szef tamtejszej federacji Rafael Louzan oraz sternik Realu Madryt Florentino Perez. Hołd graczowi z Teneryfy oddały również dawne legendy światowych boisk, takie jak Jose Antonio Camacho, Emilio Butragueno czy Predrag Mijatović.

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Zdjęcia z pogrzebu Jesusa de Miguela oraz archiwalne ujęcia tragicznie zmarłego zawodnika znajdziesz w galerii

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Przemówienia na pogrzebie Jesusa de Miguela. Luis de la Fuente i Rafael Louzan zabrali głos

Podczas ostatniego pożegnania Jesusa de Miguela nie brakowało niezwykle emocjonalnych momentów, a sama uroczystość wyróżniała się wyjątkową oprawą i scenerią. Uczestnicy ceremonii na długo zapamiętają także poruszające wystąpienia prezesa hiszpańskiego związku piłkarskiego oraz trenera narodowej kadry mistrzów świata.

Dziękuję wszystkim obecnym. Dzisiaj jest ten dzień, w którym musieliśmy tu być i wesprzeć rodzinę Jesúsa. Jesteśmy z Wami solidarni, ponieważ uważamy, że jest to niepowetowana strata. Ta tragedia powinna nam dać dużo do myślenia. To bardzo trudny dzień. Piłka nożna musi dziś być zjednoczona

Podkreślił niekryjący poruszenia Rafael Louzan.

Popieram słowa prezesa. Z głębokim smutkiem i wzruszeniem składamy kondolencje i wyrazy szacunku. To najlepszy sposób, żeby pokazać, że piłka nożna jest zjednoczona. Jesteśmy ze wszystkimi bliskimi Jesúsa

Zgodził się z szefem federacji selekcjoner Luis de la Fuente.