Kto pojedzie na fashion week w "Top Model" 15? Oto zdolni szczęśliwcy

Kto wygrał rywalizację o wyjazd na fashion week w "Top Model" 15? Kolejny, emocjonujący sezon programu zmierza ku końcowi, a fani kibicują coraz węższemu gronu faworytów. Oto, kto pojedzie na prestiżowe wydarzenie.

"Top Model" zbliża się do końca. Jurorzy wyeliminowali kilka osób

W ostatnim odcinku Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka i Dawid Woliński mieli trudną decyzję do podjęcia. Jurorzy "Top Model" wyeliminowali aż trzy osoby, co nie było łatwe szczególnie po tym, jak między uczestnikami doszło do afery. Wysoko mierzący modele i modelki zmierzyli się z realizacją reklamy kosmetyków oraz w zadaniu zespołowym - przygotowanymi przez gości specjalnych. Ostatecznie, z programu odpadli Gabriela Filipkowska, Hugon Jamróz i Julia Ueda.

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Kto pojedzie na fashion week? Lista uczestników

Stawka programu jest coraz mniejsza, gdyż do finału zostało naprawdę niewiele czasu! Komu udało się dotrzeć do etapu wyjazdu na fashion week w 15. edycji "Top Model? O spełnienie marzeń na tym wydarzeniu powalczą:

Jakub Bara

Martyna Hildebrand

Mira Majchrzak

Benjamin Nhial

Helena Pszczoła

Dominik Pytel

Kuba Stanicki

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