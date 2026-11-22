Miley Cyrus po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. Na uroczystość w Palm Springs, zgodnie z informacjami publikowanymi w zagranicznych mediach, mieli pojawić się wyłącznie najbliżsi. Wśród gości wymieniane są matka Miley Cyrus, Tish Cyrus, oraz jej siostra Noah Cyrus. Ceremonia odbyła się w sobotę, 21 listopada. Para ślubowała sobie miłość po pięciu latach związku.

Miley Cyrus i Maxx Morando poznali się na randce w ciemno

Cyrus i Morando poznali się latem 2021 roku. Początek ich znajomości miał niecodzienną asymetrię: dla niej spotkanie było randką w ciemno, dla niego nie do końca. Piosenkarka opowiedziała o tym w maju 2023 roku w wywiadzie dla "British Vogue".

Cóż, dla mnie była to randka w ciemno, dla niego niekoniecznie. (...) Pomyślałam: "Najgorsze, co może się wydarzyć, to po prostu wyjdę".

Morando oświadczył się na początku listopada 2025 roku podczas podróży po Azji. Cyrus mówiła później w "Good Morning America", że wyjazd do Japonii był dla niej szczególny, a same zaręczyny naprawdę ją zaskoczyły.

W grudniu 2025 roku piosenkarka pojawiła się na premierze filmu "Avatar: Fire and Ash" w Los Angeles z pierścionkiem zaręczynowym. Diament o szlifie poduszkowym osadzono w 14-karatowym żółtym złocie, a biżuterię zaprojektowała Jacquie Aiche.

Cyrus rozważała ślub z dala od wielkiej oprawy

Dla Cyrus byłby to drugi ślub. W grudniu 2018 roku wyszła za aktora Liama Hemswortha. Para rozstała się w sierpniu 2019 roku, a rozwód sfinalizowała w styczniu 2020 roku.

W grudniu 2025 roku osoba z otoczenia Cyrus i Morando mówiła, że piosenkarka wcześniej nie zakładała ponownego małżeństwa. Para rozważała bardzo prywatną uroczystość we dwoje i chciała świętować po swojemu, bez pośpiechu i tradycyjnej weselnej oprawy.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

14