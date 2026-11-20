Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 5 września 2026 roku, kiedy wracający rowerem z planu filmowego Łukasz Sikora został potrącony przez auto. Skutkiem tego zdarzenia był ciężki uraz mózgu oraz rozległy obrzęk, który wykluczał przeprowadzenie operacji. Z tego powodu specjaliści podjęli decyzję o wprowadzeniu 31-letniego aktora w stan śpiączki farmakologicznej. Po spędzeniu sześciu tygodni w szpitalu poszkodowany został przetransportowany do warszawskiej Kliniki "Budzik" dla Dorosłych, by tam kontynuować walkę o odzyskanie sprawności.

Klinika "Budzik" przekazała nowe informacje stanie zdrowia 31-latka

Dziennikarze "Faktu" skontaktowali się z placówką, aby ustalić obecny stan zdrowia pacjenta. Dyrektor ds. medycznych Kliniki "Budzik" dla Dorosłych, dr n. med. Łukasz Grabarczyk, poinformował o pojawieniu się oznak, które pozwalają patrzeć na dalsze leczenie z pewną nadzieją. Specjalista zastrzegł jednocześnie, że na obecnym etapie nie sposób określić, ile czasu zajmie pełny powrót aktora do zdrowia.

„U Łukasza obserwujemy pewne sygnały, które dają nam powód do ostrożnego optymizmu. To jednak wciąż wczesny etap. Po tak ciężkim urazie powrót do zdrowia może trwać miesiącami, a jego przebiegu nie da się dziś przewidzieć. Każdy pacjent idzie swoim tempem” - powiedział lekarz w rozmowie z "Faktem".

„Aktor jest objęty indywidualnie dobraną rehabilitacją. Obejmuje ona fizjoterapię, terapię neurologopedyczną i neuropsychologiczną, a także inne formy stymulacji stosowane u osób z zaburzeniami świadomości. Pacjenci kliniki pozostają pod całodobową opieką pielęgniarską. Lekarze podkreślają również znaczenie obecności najbliższych. Bardzo ważni są bliscy. Ich głos i obecność to dla pacjenta jedne z najważniejszych bodźców. Cieszymy się, że Łukasz jest otoczony tak dużą życzliwością. Rozmawiamy z naszymi podopiecznymi, nawet gdy nie mogą jeszcze odpowiedzieć, bo to jeden ze sposobów stymulowania powracającej świadomości” - wyjaśnił dr Grabarczyk.

Siostra Łukasza Sikory o stanie zdrowia brata

Redakcja "Faktu" porozmawiała również z siostrą 31-letniego artysty, Agatą Sikorą. Kobieta podkreśliła, że najbliżsi mają stały kontakt z szefostwem warszawskiej placówki, a oficjalne oświadczenie kliniki najpełniej opisuje obecną wiedzę na temat kondycji jej brata.

„Myślę, że nasze granice są aktualnie bardzo nisko, ale generalnie wiem, że »Budzik« przesłał Wam oficjalny komunikat, ponieważ rozmawiałam z dyrektorem. Także to jest odpowiedź, która chyba jest całościową odpowiedzią, bo jest dość szeroka. Czy my też możemy dodać od siebie więcej? Przyznaję, że w tej chwili chyba nie bardzo. Zwłaszcza że te procedury są medyczne, ściśle określone, mają swoje ramy i ta odpowiedź »Budzika« będzie najsensowniejsza tak naprawdę, bo nikt z nas nie jest lekarzem. Trudno mi jest powiedzieć, jak mój brat się czuje, więc myślę, że ta odpowiedź od kliniki będzie po prostu odpowiednia” - przekazała Agata Sikora w rozmowie z "Faktem".

15

Ilona Ostrowska i Anita Sokołowska proszą o wsparcie dla Łukasza Sikory

Poruszający komunikat na Instagramie zamieściła Ilona Ostrowska, którą widzowie doskonale pamiętają z roli Lucy w serialu "Ranczo". Aktorka zwróciła uwagę na to, że poszkodowany 31-latek wciąż ma przed sobą wiele planów zawodowych oraz niespełnionych marzeń.

„Łukasz chce zostać reżyserem... To wspaniały, kochany druh, przy nim wszystko się udawało. Wypadek prawie odebrał mu życie. Jest w śpiączce... Pomóż!” - napisała na Instagramie odtwórczyni roli Lucy z "Rancza".

„Bardzo prosimy o Wasze wsparcie. Łukasz to jeszcze młody człowiek, który ma przed sobą całe życie. Wypadek bezwzględnie odebrał mu jego poprzednie życie. Czujemy ogromny ból, że stało się to, co się stało, ale nie możemy się poddawać, dla Łukasza. Prosimy, bądźcie z nami! Każda złotówka się liczy!” - zaapelowała w sieci Ilona Ostrowska.

W akcję pomocową zaangażowała się również triumfatorka programu "Taniec z Gwiazdami" i gwiazda serialu "Przyjaciółki", Anita Sokołowska.

„Łukasz to świetny facet! Pracowaliśmy razem na planie serialu »Gra z cieniem«. Był asystentem reżyserki, kreatywny, twórczy, miły, sympatyczny. Kochał kino! Chciał zostać reżyserem” - wspominała Anita Sokołowska.

W dalszej części swojej wypowiedzi aktorka przypomniała okoliczności zdarzenia, wskazując, że w jadącego rowerem z planu filmowego Łukasza uderzyło auto.

„Spędził 6. tygodni w śpiączce farmakologicznej, teraz jest poddany rehabilitacji. Wraca do sprawności, ale bardzo, bardzo powoli” - dodała gwiazda.

Artystka poprosiła internautów o wsparcie finansowe na dalszą rehabilitację kolegi z planu.

Pieniądze na leczenie Łukasza Sikory są gromadzone za pośrednictwem portalu Siepomaga. Aktualny pobyt oraz zajęcia rehabilitacyjne w Klinice "Budzik" opłaca wprawdzie Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak późniejsza opieka i kontynuacja terapii poza murami ośrodka będą wymagały ogromnych nakładów finansowych. Z tego powodu rodzina chce z wyprzedzeniem zabezpieczyć odpowiednie fundusze, aby zagwarantować 31-latkowi właściwe warunki do dalszego powrotu do zdrowia.

Czytaj też: Wdowa po Jackowskim apeluje do Ani Wyszkoni: "Oddaj moim dzieciom pieniądze!"