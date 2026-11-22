Władimir Semirunnij, Mateusz Śliwka i Szymon Kwapisz zajęli trzecie miejsce w rywalizacji drużynowej w czasie 3.42,69 podczas zawodów Pucharu Świata w japońskim Obihiro. Zwyciężyli startujący w neutralnych barwach Rosjanie z czasem 3.38,60, wyprzedzając Włochów, którzy osiągnęli wynik 3.39,63.

To trzecie podium reprezentantów Polski w tej rundzie cyklu Pucharu Świata. W piątek na najniższym stopniu podium stanęli także Wiktoria Dąbrowska na dystansie 1000 metrów oraz Władimir Semirunnij na 5000 metrów.

Zmagania drużyn kobiecych. Finał sztafet mieszanych

W rywalizacji drużyn kobiecych Zofia Braun, Karolina Bosiek i Emilia Zawisza ukończyły zmagania na szóstej pozycji, uzyskując czas 3.03,28. Zwycięstwo odniosła trójka Rosjanek startujących pod neutralną flagą z wynikiem 2.58,30.

W niedzielę, w ostatnim dniu zawodów w Japonii, rozegrana zostanie rywalizacja indywidualna na 500 metrów kobiet i mężczyzn. Wystartuje w niej Wiktoria Dąbrowska, która w sobotę zajęła czwarte miejsce na tym dystansie. Zaplanowano również finał sztafet mieszanych z udziałem Igi Wojtasik i Jerzego Stadnickiego, którzy wcześniej wywalczyli awans do decydującego wyścigu.