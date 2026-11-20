„Kevin sam w domu” doczeka się trzeciej części z Macaulayem Culkinem

Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez dwóch konkretnych produkcji, jakimi są „Kevin sam w domu” oraz „Kevin sam w Nowym Jorku”. Według najnowszych doniesień prasy branżowej właśnie wystartowały wstępne przygotowania do zrealizowania kolejnej odsłony tej legendarnej opowieści. Nowy film ma sporą szansę wejść do kanonu świątecznych pozycji obowiązkowych, ponieważ w postać dorosłego Kevina ponownie wcieli się Macaulay Culkin.

Doniesienia na temat planowanej kontynuacji przeboju „Kevin sam w domu” opublikowały dobrze poinformowane portale branżowe „Variety” oraz „Deadline”. Przedsięwzięcie znajduje się obecnie w bardzo początkowej fazie rozwoju, przez co większość detali jest jeszcze owiana tajemnicą. Pewne jest natomiast to, że ruszyły już wstępne prace nad nową częścią z udziałem Macaulaya Culkina.

W zespół pracujący nad tym tytułem weszli także Evan Goldberg oraz Seth Rogen, którym powierzono stworzenie scenariusza i obowiązki producenckie. Całość jest przygotowywana na zlecenie wytwórni Disney, której reprezentanci nabrali wody w usta i nie odnoszą się do medialnych publikacji. Wciąż nie wiadomo również, kiedy ruszą zdjęcia na planie ani kto zasili obsadę.

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Macaulay Culkin jako dorosły Kevin. Bohater zostanie samotnym ojcem?

Największe zainteresowanie wzbudza obecnie zarys fabularny nowej odsłony losów postaci, która przed laty zyskała sympatię milionów odbiorców na całym świecie. Wśród rozważanych koncepcji wyróżnia się jeden szczególnie ciekawy wariant. Zakłada on, że Macaulay Culkin zagra dorosłego Kevina zmagającego się z rolą ojca.

Tego typu domysły mają bardzo solidne podstawy w rzeczywistości. W 2025 roku, przy okazji specjalnych seansów zorganizowanych na 35-lecie premiery pierwszej części, sam odtwórca głównej roli dzielił się wizją, jaką chciałby zrealizować. Według jego koncepcji dorosły bohater byłby samotnie wychowującym potomka rozwodnikiem lub wdowcem. Zapracowany rodzic zaniedbywałby jednak relację z synem, co ostatecznie doprowadziłoby do poważnego kryzysu w rodzinie.

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Nowy „Kevin sam w domu”. Syn zastawi pułapki na dorosłego Kevina

Taki obrót spraw pozwoliłby na całkowite odwrócenie dobrze znanego schematu. W nowej odsłonie to dziecko głównego bohatera przygotowywałoby wymyślne zasadzki na własnego ojca, co stanowiłoby bezpośrednie nawiązanie do dawnych sztuczek stosowanych przeciwko złodziejom. Zadaniem dorosłego Kevina byłoby z kolei odzyskanie zaufania i uczucia ze strony potomka, a budynek mieszkalny stanowiłby w tej opowieści metaforę ich trudnych relacji.

W tej chwili brakuje potwierdzenia, czy twórcy ostatecznie skorzystają z przytoczonego wyżej zarysu fabuły. Pod znakiem zapytania stoi także nazwisko reżysera nowego projektu. Odpowiedzialny za dwie pierwsze odsłony Chris Columbus w udzielonym w 2025 roku wywiadzie dla „Entertainment Tonight” otwarcie krytykował pomysł wznawiania dawnego hitu. Czas pokaże, czy słynny filmowiec zmieni swoje nastawienie, czy też Disney zatrudni innego reżysera.

Macaulay Culkin w reklamie McDonald's ponownie jako Kevin

Warto zauważyć, że Macaulay Culkin już nieco wcześniej odświeżył fanom pamięć o swojej najbardziej rozpoznawalnej kreacji aktorskiej. Gwiazdor wystąpił bowiem w spocie reklamowym sieci McDonald's, gdzie znów odegrał postać pozostawioną bez opieki bliskich. Teraz pozostaje jedynie czekać na oficjalne komunikaty potwierdzające jego udział w pełnometrażowej kontynuacji hitu „Kevin sam w domu”.

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