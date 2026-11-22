Doda w odważnej kreacji i Ewa Błaszczyk w garniturze na gali

Piosenkarka tym razem zrezygnowała ze skromnych rozwiązań modowych. Doda zaprezentowała się w długiej do ziemi, białej sukni, która wiązana była wokół szyi. Największe wrażenie robiły jednak głęboko wycięte boki oraz całkowicie odsłonięte plecy. Aby jeszcze bardziej podkreślić te detale i wyeksponować ramiona, gwiazda zdecydowała się na wysokie upięcie włosów.

Całkowicie odmienny styl zaprezentowała tego wieczoru Ewa Błaszczyk. Aktorka postawiła na znacznie bardziej stonowany wizerunek niż wokalistka i wybrała elegancki biały garnitur złożony ze spodni oraz dopasowanej marynarki. Jak można zauważyć na jednej z fotografii, ten klasyczny zestaw przełamała dużą torebką w czerwonym kolorze.

21

Magdalena Steczkowska i Piotr Królik zadali szyku na ściance

Na liście obecnych znaleźli się także Magdalena Steczkowska oraz towarzyszący jej mąż, Piotr Królik. Wokalistka wyróżniała się z tłumu dzięki błyszczącej sukni w srebrzystoszarym kolorze. Jej wieczorowy strój posiadał głęboki rozporek eksponujący nogę, a krój góry całkowicie odsłaniał ramiona artystki.

Mąż piosenkarki również zadbał o to, by jego strój pasował do wieczorowej rangi imprezy. Piotr Królik założył ciemny garnitur połączony z białą koszulą, rezygnując jednak z krawata i pozostawiając rozpięty kołnierzyk pod szyją.

Robert Korzeniowski i Przemysław Saleta postawili na klasyczną czerń

Wielu zaproszonych panów zdecydowało się tego wieczoru na czarne stylizacje. Właśnie taki kolor koszuli i garnituru wybrał Robert Korzeniowski, który ożywił swój strój jedynie wzorzystym krawatem. U jego boku pozowała żona ubrana w sięgającą ziemi suknię bez rękawów, pokrytą drobną, ciemną kratką. Kobiecą stylizację dopełniały szpilki oraz czarna torebka typu kopertówka.

Na niemal identyczną paletę barw postawił tego dnia Przemysław Saleta. Były pięściarz zaprezentował się fotoreporterom w klasycznym czarnym garniturze, który zestawił z koszulą w dokładnie tym samym, ciemnym odcieniu.

Sonda Interesujesz się modą? Tak, zawsze podążam za trendami Tylko trochę, ale nie zdominowała ona mojej szafy Nie, wcale mam swój styl i tego się trzymam

Helena i Jan Lubomirscy-Lanckorońscy w eleganckich zestawach

Fotoreporterom pozowali również Helena Lubomirska-Lanckorońska oraz jej mąż, Jan Lubomirski-Lanckoroński. Księżna postawiła na ciemne barwy - granatowy strój połączyła z bordową torebką. Z kolei książę założył białą koszulę i granatowy garnitur. Klasyczny wygląd przełamał bordowym krawatem, który idealnie korespondował z dodatkiem wybranki.

Czyja stylizacja wypadła najkorzystniej? Zobaczcie wszystkie zdjęcia zgromadzonych gości w przygotowanej galerii.