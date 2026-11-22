Miley Cyrus i Maxx Morando są małżeństwem. Wzięli ślub w Kalifornii

Miley Cyrus i Maxx Morando sformalizowali swój związek w sobotę, 21 listopada. Uroczystość odbyła się w Palm Springs, w otoczeniu najbliższych. Jak informuje magazyn "People", para wymieniła się przysięgami przy basenie, pod łukiem ozdobionym białymi kwiatami. Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi mama wokalistki, Tish Cyrus, oraz jej siostra Noah.

Na pierwszych fotografiach z ceremonii widać, że Miley postawiła na elegancką, ale dość prostą suknię ślubną. Kreacja miała długie rękawy, odkryte plecy i długi tren. Piosenkarka upięła blond włosy, a całość uzupełniła delikatną biżuterią. Maxx Morando wybrał natomiast czarny garnitur.

Miley Cyrus przed ślubem odwiedziła salon manicure

Jeszcze przed uroczystością Miley Cyrus została zauważona przez fotografów w pobliżu salonu manicure. Gwiazda nie miała na sobie wieczorowej stylizacji. Wybrała czarny sweter, spodnie dresowe w tym samym kolorze i wysokie białe kalosze marki Chanel. Stylizację uzupełniła wielką torebką.

Po wizycie w salonie wokalistka i aktorka wsiadła do czarnego samochodu i odjechała. Dopiero później okazało się, że były to ostatnie przygotowania do ślubu z Maxxem Morando.

Miley Cyrus wcześniej była żoną Liama Hemswortha. Rozstanie zainspirowało jej hit

Dla Miley Cyrus to drugie małżeństwo. W grudniu 2018 roku wokalistka poślubiła aktora Liama Hemswortha. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Para rozstała się w 2019 roku, a rozwód sfinalizowano w styczniu 2020 roku.

Doświadczenia z tego okresu znalazły odbicie w muzyce artystki. Jednym z najbardziej znanych utworów interpretowanych w kontekście rozstania jest "Flowers". Piosenka stała się światowym przebojem i przyniosła Cyrus ogromny sukces.

Teraz wokalistka rozpoczyna nowy etap u boku Maxxa Morando. Para była związana od 2021 roku, a zaręczyny potwierdzono w grudniu 2025 roku. Po kilku latach znajomości zakochani zdecydowali się na ślub.