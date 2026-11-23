Tomasz Wygoda komentuje odpadnięcie Piotra Gumulca z programu „Taniec z Gwiazdami”

W półfinale 19. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” zapadły ostateczne rozstrzygnięcia przed ostatnim odcinkiem sezonu. Po wielu tygodniach ciężkich treningów i rywalizacji o głosy telewidzów wyłoniono duety, które powalczą o Kryształową Kulę. Zadanie nie było proste, a z tanecznym show musieli pożegnać się Piotr Gumulec, znany jako Guma, oraz partnerująca mu Julia Suryś. Taki obrót spraw zaskoczył sporą grupę fanów, którzy mieli nadzieję oglądać tę parę na parkiecie także w wielkim finale.

Kulisy tego werdyktu przybliżył w rozmowie z „Super Expressem” Tomasz Wygoda. Juror przyznał, że podjęcie ostatecznej decyzji było niezwykle bolesne, a skład sędziowski długo dyskutował nad tym, kto zasługuje na awans. Podkreślił również, że na tym etapie ocena występów wykraczała już daleko poza samą technikę taneczną.

„Bardzo trudny. Dawno nie było tak trudnego wyboru. Ważyliśmy naszą decyzję bardzo długo i do końca byliśmy w wielkiej niepewności” - powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Tomasz Wygoda.

39

Juror Tomasz Wygoda zdradza kulisy półfinału. Nazwał Piotra Gumulca zwycięzcą

Tomasz Wygoda zauważył, że na występy uczestników trzeba patrzeć przez pryzmat wielu kryteriów. Oprócz poprawności technicznej liczą się także poczynione postępy, ładunek emocjonalny, różnorodność oraz to, co tancerz wnosi na parkiet. Przypadek Piotra Gumulca postawił sędziów przed ogromnym dylematem. Juror pokusił się nawet o zaskakujące stwierdzenie, że decyzją jury z dalszej rywalizacji wyeliminowano faktycznego zwycięzcę tego programu.

„My dzisiaj przeżyliśmy straszne chwile, musząc to ogłosić, ponieważ my odrzuciliśmy zwycięzcę tego programu. Mówię to z całą świadomością, bo to, co zrobił Piotr, przejdzie już do historii” - wyznał juror.

Wygoda zaznaczył, że pod pewnymi względami Guma jest dla niego prawdziwym triumfatorem obecnej edycji. Ogromne wrażenie na jurorze zrobiła nie tylko osobowość uczestnika i jego pokazy, ale też umiejętność porwania zgromadzonej publiczności. Ekspert otwarcie dodał, że sam bardzo chciał zobaczyć Piotra Gumulca w finałowym odcinku.

„Część mnie też liczyła, że będzie w finale i uważam, że Guma wygrał ten program” - powiedział bez ogródek Wygoda.

Tomasz Wygoda tłumaczy słowa Iwony Pavlović o Izabeli Kunie i ocenia poziom finalistów

Słowa uznania dla Gumulca nie oznaczają jednak, że pozostali uczestnicy awansowali niesłusznie. Tomasz Wygoda wyjaśnił, że poziom rywalizacji jest niezwykle wyrównany, przez co wyłonienie finalistów wymagało drobiazgowego porównywania ich umiejętności. Sędziowie brali pod lupę tak drobne elementy, jak ustawienie nóg, praca pleców czy unoszenie barków. W pewnym momencie dyskusja stała się tak szczegółowa, że wskazanie jednoznacznego faworyta okazało się niezwykle trudne.

Podczas wywiadu poruszono też kwestię słów Iwony Pavlović, która oceniła występy Izabeli Kuny. Zdaniem Wygody opinia, że uczestniczka „nie umie tańczyć”, stanowi jedynie pewne uproszczenie. Juror przypomniał, że identyczne komentarze pojawiały się wcześniej pod adresem Piotra Gumulca, który mimo braków technicznych zyskał ogromną sympatię telewidzów.

„No to było oczywiście uproszczenie i przenośnia, że nie umie tańczyć, bo jednak tańczy i jest w finale. Tak samo jak mówiliśmy o Piotrze, że nie umie tańczyć, a wygrał, nie tylko jest w półfinale, ale wygrał ten program pod jakim względem. Więc trochę korygujemy nasze myślenie i podejście do tego, co to robimy i jak mam oceniać ludzi. A Piotr jest tak niesamowitą osobą, że jeśli to, co zrobił tutaj, tak jak porwał tłum, i my mieliśmy ogromny problem, bo czuliśmy, że oceniając, biorąc pod uwagę wszystko, wszystko, jak najbardziej na chłodno, szliśmy pod prąd” - mówi „Super Expressowi” Tomasz Wygoda.