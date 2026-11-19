Joe Jonas na przestrzeni lat stworzył wiele głośnych związków. Jedne trwały długo, a inne - były przelotne i czasem wręcz kończyły się bezkompromisowym zerwaniem przez telefon. Teraz media obiegły wieści, że przystojny 37-latek zakończył relację z dziewczyną i ponownie wiedzie życie singla.

Mandy Van Duyne - pierwsza dziewczyna gwiazdora

Najwcześniejsza relacja romantyczna muzyka, o której wiemy ponad wszelką wątpliwość, zakończyła się jeszcze przed rozkręceniem ogromnej kariery przez The Jonas Brothers. Joe spotykał się ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, Mandy Van Duyne, do 2005 roku. Pierwszy publiczny romans Jonasa rozkwitnął rok później. Jego wybranką była piosenkarka AJ Michalka, która w 2016 roku wyjawiła, że przeżyła z nim pierwszy pocałunek.

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Taylor Swift opowiedziała o rozstaniu. Fani pamiętają do dziś

Trzecia znana powszechnie dziewczyna wokalisty to Taylor Swift. Para spotykała się przez około cztery miesiące 2008 roku. Wschodząca gwiazda amerykańskiej muzyki wróciła do tej krótkiej relacji w listopadzie 2009 roku w programie "The Ellen DeGeneres Show". Wspominała wtedy, że w chwili rozstania z Joe Jonasem przez telefon miała tylko osiemnaście lat, a cała rozmowa trwała 27 sekund. Fani do dziś pamiętają tę słynną wypowiedź Swift.

Joe Jonas i Sophie Turner: od zaręczyn do rozwodu

Po rozstaniu z Taylor Swift partnerkami gwiazdora The Jonas Brothers były kolejno: aktorka Camilla Belle (pierwsza połowa 2009), piosenkarka Demi Lovato (wiosna 2010), aktorka Ashley Greene (2010-2011), modelka Blanda Eggenschwiler (2012-2014) i modelka Gigi Hadid (koniec 2015).

W 2016 roku pojawiły się doniesienia o relacji Joe Jonasa z brytyjską aktorką z "Gry o Tron", Sophie Turner, jego przyszłą żoną. Po roku związku para ogłosiła zaręczyny. W maju 2019 roku wzięli ślub w kaplicy w Las Vegas, a miesiąc później odbyła się druga ceremonia w Sarrians we Francji. Jonas i Turner mają dwie córki. We wrześniu 2023 roku wokalista złożył pozew rozwodowy, a procedura dobiegła końca rok później.

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Gwiazdor znowu do wzięcia. Żaden romans po rozwodzie nie przetrwał za długo

Zaledwie kilka dni o złożeniu papierów rozwodowych Joe Jonas został przyłapany przez fotoreporterów w towarzystwie nowej partnerki. Okazała się nią aktorka Stormi Bree, z którą piosenkarz był potem wielokrotnie widywany. Nieoficjalny związek miał się zakończyć już w połowie 2024 roku. Po kolejnych miesiącach spekulacji, w kwietniu 2026 roku, Joe Jonas oficjalnie potwierdził, że jego dziewczyną została pochodząca z Portoryko modelka, młodsza o siedem lat Tatiana Gabriela. Teraz magazyny "Us Weekly" i "People" donoszą, że ta trwająca nieco ponad rok relacja również dobiegła końca.

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