Pobicie w Jaworze. Para zgłosiła sprawę policji

16 listopada 2026 roku do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zgłosiła się para, 49-letni mężczyzna i jego 25-letnia partnerka. Poinformowali o pobiciu, do którego miało dojść na terenie miasta w nocy z 31 października na 1 listopada. Z ich relacji wynikało, że zaatakowały ich trzy znane im osoby: dwóch mężczyzn i kobieta. Wszyscy uczestnicy zdarzenia mieli być pod wpływem alkoholu. Pokrzywdzeni nie zgłosili sprawy od razu, ponieważ obawiali się o własne bezpieczeństwo. Obrażenia, których doznali w ataku, były poważne.

24-latek z Jawora usłyszał dwa zarzuty pobicia

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego jaworskiej komendy. Ustalili tożsamość pierwszego podejrzanego i zatrzymali 24-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty pobicia, 49-latka oraz 25-letniej kobiety. Według śledczych w przypadku pobicia mężczyzny podejrzany miał działać wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. 24-latek przyznał się jedynie do pobicia 49-latka, a w wyjaśnieniach mówił o nieporozumieniu, nietrzeźwości uczestników i niepamięci. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.

Zatrzymanie na wrocławskim lotnisku

Policjanci ustalili, że dwoje pozostałych podejrzanych, 26-letni mężczyzna i jego 29-letnia partnerka, przebywali na zagranicznym wypoczynku. Funkcjonariusze uzyskali informację, że para przyleci do kraju 20 listopada 2026 roku samolotem rejsowym, który miał wylądować na wrocławskim lotnisku. Oboje zatrzymano tuż po przylocie i doprowadzono do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, gdzie przeprowadzono z nimi czynności procesowe. 26-latek usłyszał dwa zarzuty pobicia, a 29-latka zarzut pobicia 25-letniej kobiety. Wszyscy podejrzani usłyszeli również zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich.

Źródło: Policja.pl