Rowerzysta upadł na jezdnię w Uhercach Mineralnych

Do zdarzenia doszło 19 listopada około godz. 13 w Uhercach Mineralnych. Podczas patrolu mł. asp. Jakub Kalina i sierż. Andrzej Gałuszka z Komendy Powiatowej Policji w Lesku zauważyli rowerzystę, który nagle stracił równowagę i upadł na jezdnię. Policjanci zatrzymali radiowóz i podbiegli do niego, aby sprawdzić, czy potrzebuje pomocy.

Policjanci rozpoczęli resuscytację rowerzysty

Funkcjonariusze stwierdzili, że mężczyzna nie reaguje na bodźce i nie oddycha. Natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Za pośrednictwem dyżurnego leskiej komendy na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Policjanci prowadzili resuscytację do jego przyjazdu.

Rowerzysta trafił do szpitala

Dzięki szybkiej pomocy policjantów mężczyzna odzyskał funkcje życiowe, a następnie trafił do szpitala. Jak podała policja, pozostaje pod opieką lekarzy. W sytuacji zagrożenia życia liczy się szybka reakcja, a rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej może uratować życie.

Źródło: Policja.pl