Wychodzą na jaw nowe fakty związane z odejściem sir Patricka Stewarta. Kiedy w październiku 2026 roku bliscy wydali pożegnalne oświadczenie, zaznaczyli w nim, że wybitny aktor spędził ostatnie chwile w otoczeniu ukochanych osób.

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Ostatnie chwile spędził w ciepłym uścisku rodziny i przyjaciół, wśród muzyki na żywo, modlitwy, łez, śmiechu oraz tego rodzaju głębokich emocji, które przez całe życie potrafił wzbudzać w nas wszystkich

Takimi słowami najbliżsi pożegnali artystę w pełnym emocji komunikacie.

Ujawniono przyczynę śmierci Patricka Stewarta. Na co chorował aktor?

Tuż po śmierci 86-latka jego rzeczniczka przekazała mediom, że artysta cierpiał na chorobę Alzheimera, a także na otępienie z ciałami Lewy'ego. Teraz światło dzienne ujrzały kolejne ustalenia w tej sprawie. Z informacji zdobytych przez amerykański portal TMZ wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci aktora było zatrzymanie krążeniowo-oddechowe, a w karcie zgonu odnotowano ponadto zaburzenie neurokognitywne z ciałami Lewy'ego.

Wspomniana demencja z ciałami Lewy'ego jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym, które lekarze zaliczają do najpowszechniejszych przyczyn otępienia. Ujawniona dokumentacja medyczna pozwala dokładnie zrozumieć okoliczności odejścia jednego z najpopularniejszych brytyjskich aktorów, który cieszył się ogromną rozpoznawalnością przez dziesięciolecia.

Patrick Stewart jako kapitan Picard i profesor Xavier

Status międzynarodowej gwiazdy zapewniła mu przede wszystkim kreacja kapitana Jean-Luca Picarda w produkcji „Star Trek: Następne pokolenie”. W okresie od 1987 do 1994 roku aktor pojawił się w aż 176 odcinkach tego kultowego serialu, a po wielu latach powrócił do swojej flagowej roli w serii „Star Trek: Picard”.

Fani kina doskonale kojarzą go także z roli profesora Charlesa Xaviera, w którego wcielał się w serii filmów „X-Men”. Co istotne, widzowie zobaczą go jeszcze jako tę postać w widowisku „Avengers: Doomsday”, które ma trafić na ekrany kin w grudniu 2026 roku.

Swoją przygodę ze sceną Stewart zaczynał już w wieku 18 lat, budując przez dekady imponujące portfolio teatralne, filmowe oraz telewizyjne. W 2010 roku królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki za wybitne zasługi dla sztuki, a sam artysta miał na swoim koncie także nominacje do Złotych Globów oraz nagród Emmy.

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