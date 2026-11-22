Ukochany Izy Kuny ciągle mówi o "Tańcu z Gwiazdami"

Chociaż była kuszona udziałem w programie od lat, dopiero teraz znalazła czas, by się w nim pojawić. Izabela Kuna od pierwszego odcinka zachwyca na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". W tym intensywnym czasie aktorka może liczyć na wsparcie swoich najbliższych. Do tanecznej przygody zaprosiła najpierw córkę Nadię, a w ćwierćfinale show wieloletniego partnera Marka Modzelewskiego. Polski radiolog i scenarzysta świetnie wypadł w najtrudniejszym tańcu, jakim jest foxtrot i złapał bakcyla.

Marek ma takie refleksje po udziale w "Tańcu z Gwiazdami", że już trzeci dzień mówi, że tęskni i że bardzo się dziwi, że nikt do niego nie dzwoni. A tak zupełnie serio, to on to bardzo przeżył. Było to dla niego naprawdę coś wyjątkowego. Sam powiedział, że jest zdziwiony tym, że tak dobrze mu się tańczyło

- powiedziała Kuna w rozmowie z Eską.

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Nie mają ślubu i wspólnego konta

Mimo że są ze sobą od ponad 20 lat i wspólnie wychowują syna Stanisława oraz dzieci z poprzednich związków, do tej pory nie zdecydowali się na wzięcie ślubu. Dlaczego? Gwiazda ekranu przyznała, że taki układ bardzo jej odpowiada. Zapytana czy brak przysięgi małżeńskiej dodaje ich relacji lekkości, wspomniała również o braku wspólnego konta bankowego.

Nie, brać ślubu niczego nie dodaje, ani też niczego nie ujmuje. Kiedyś tak sobie to wymyśliliśmy, z różnych powodów, i tak to dalej trwa. A ponieważ to dobrze dla nas wygląda – tak jak dobrze wyglądają osobne konta – na razie utrzymujemy ten związek bez ślubu. I bez wspólnego konta!

- podkreśliła.

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