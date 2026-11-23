Piotr Gumulec odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Tak gwiazdy opuszczały studio po półfinale

Noc półfinałowych zmagań w "Tańcu z Gwiazdami" zapadnie w pamięć nie tylko przez występy na parkiecie. Kiedy rywalizacja dobiegła końca i uczestnicy zaczęli wychodzić ze studia, można było spojrzeć na nich z zupełnie innej strony. Gwiazdy postawiły na modę oraz elegancję, prezentując wieczorowe stroje i starannie dobrane dodatki rodem z czerwonego dywanu. Za tą wizualną perfekcją i pięknymi uśmiechami kryło się jednak ogromne zmęczenie uczestników, które trudno było zamaskować.

Walka w półfinale kosztowała gwiazdy mnóstwo sił. Wielogodzinne przygotowania, nauka nowych choreografii oraz presja związana z walką o miejsce w wielkim finale mocno dały im się we znaki. W momencie opuszczania budynku niektórzy uczestnicy sprawiali wrażenie skrajnie wyczerpanych. Choć ich stylizacje wciąż pozostawały bez zarzutu, to na twarzach wyraźnie malowały się trudy minionych tygodni.

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Półfinał "Tańca z Gwiazdami" zmęczył uczestników. Piotr Gumulec i Julia Suryś zaskoczyli reakcją

Zmęczenie nie odebrało jednak uczestnikom dobrych nastrojów. Nawet po kilkugodzinnym maratonie pełnym skrajnych emocji wszyscy prezentowali się niezwykle efektownie w swoich dopracowanych strojach. Połączenie elegancji z modowymi akcentami pokazało, że gwiazdy potrafią zrobić ogromne wrażenie także poza parkietem "Tańca z Gwiazdami".

Wzrok fotoreporterów skupił się przede wszystkim na Piotrze Gumulcu, który właśnie w półfinale zakończył swoją przygodę z tanecznym show. Choć wspólnie z partnerującą mu Julią Suryś nie wywalczył awansu do ostatniego odcinka, po zejściu z parkietu zamiast rozpaczy towarzyszyło mu wzruszenie. Opuszczając budynek, Piotr Gumulec szeroko się uśmiechał i doceniał doświadczenia zebrane przez ostatnie miesiące.

Taka postawa ma swoje uzasadnienie. Jak przyznał artysta kabaretowy w rozmowie z "Super Expressem", występ w programie okazał się dla niego przygodą życia. Zaznaczył, że u boku Julii zaprezentował publiczności pełen wachlarz emocji, a ich wspólna historia w show dobiegła końca w odpowiednim momencie. Zamiast rozpamiętywać brak finału, uczestnik postawił na wdzięczność oraz radość z dotychczasowych osiągnięć.

Zupełnie inne nastroje panowały wśród reszty obsady tanecznego widowiska. Osoby, które zdobyły przepustkę do wielkiego finału, wciąż odczuwały przypływ adrenaliny i myślały już o czekającym ich najważniejszym występie. Z kolei uczestnicy żegnający się z rywalizacją mogli nareszcie odetchnąć z ulgą po wielu tygodniach ciężkiej pracy.