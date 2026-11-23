Fikcyjne projekty i wyłudzanie unijnych dotacji

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Wydziału we Włocławku Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji. Postępowanie nadzoruje prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Według ustaleń śledczych członkowie zorganizowanej grupy mieli wyłudzać dotacje unijne, pozorując realizację projektów badawczych i przedsięwzięć gospodarczych. Dwa projekty unijne od początku miały być fikcyjne i służyć wyłącznie pozyskaniu dofinansowania.

Fikcyjne faktury VAT i nierzetelna dokumentacja finansowa

Jak ustalili śledczy, mechanizm miał obejmować sztuczne zawyżanie wartości projektów przy wykorzystaniu nierzetelnej dokumentacji. Podejrzani mieli następnie uwiarygadniać realizację przedsięwzięć za pomocą fikcyjnych faktur VAT. Dokumenty miały wskazywać na zakup przez spółki produktów, które w rzeczywistości nie istniały. W skład grupy mieli wchodzić właściciele podmiotów gospodarczych, w tym firm fasadowych, przedstawiciele instytucji naukowych oraz byli urzędnicy administracji publicznej.

Sześć osób zatrzymanych. Jedna osoba tymczasowo aresztowana

Na początku listopada 2026 roku CBŚP zatrzymało sześć osób. Zatrzymanych doprowadzono do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednej osobie przedstawiono również zarzut kierowania grupą. Prokurator postawił zatrzymanym także zarzuty oszustwa, wyłudzania dotacji, poświadczania nieprawdy w dokumentacji finansowej oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec osoby podejrzanej o kierowanie grupą środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

CBŚP zabezpieczyło ponad 920 tys. zł w gotówce

Podczas przeszukań miejsc zatrzymania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli gotówkę w różnych walutach. Jej łączna wartość po przeliczeniu przekroczyła 920 tys. zł. Według komunikatu zabezpieczono także nieruchomości o wartości 15 mln zł. W sprawie CBŚP współpracowało z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a w działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl