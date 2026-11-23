Dziupla samochodowa pod Grójcem. Zatrzymano dwóch mężczyzn

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ustalili, że na jednej z posesji w powiecie grójeckim prawdopodobnie demontowano samochody pochodzące z kradzieży. 15 listopada kryminalni weszli na teren posesji i zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mieszkańców Warszawy i Pruszkowa w wieku 42 i 43 lat. Mężczyźni demontowali elementy pojazdów. Policjanci z Grójca przeprowadzili na miejscu czynności, w tym oględziny.

Pod Grójcem zabezpieczono siedem pojazdów i części

Na posesji policjanci zabezpieczyli Audi, Land Rovera, Toyotę, Volvo, dwa busy marki Renault oraz Mercedesa poszukiwanego przez niemieckie służby. Łączna wartość pojazdów i zdemontowanych części została oszacowana na ponad 600 tys. zł. Mundurowi ustalili także, że magazyn wynajęto pod pozorem przechowywania i serwisowania okien, a osoba wynajmująca posługiwała się danymi innej osoby. W dwóch kontenerach na terenie powiatów warszawskiego i wołomińskiego policjanci znaleźli także części Mercedesa skradzionego w Niemczech oraz Volvo skradzionego w powiecie makowskim. Do obu kradzieży doszło w sierpniu 2026 roku.

Zarzuty i środki zapobiegawcze po likwidacji dziupli pod Grójcem

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące przyjmowania pojazdów pochodzących z czynów zabronionych, a następnie pomagania w ich ukrywaniu. Według ustaleń śledczych mieli działać wspólnie i w porozumieniu z inną osobą w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 42-latek miał dopuścić się zarzucanego czynu w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. 17 listopada Prokuratura Rejonowa w Grójcu zastosowała wobec każdego z podejrzanych poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł. Obaj zostali także objęci dozorem Policji, zakazem opuszczania kraju oraz zakazem wzajemnego kontaktowania się.

Zatrzymania podczas demontażu Maserati w gminie Zabrodzie

12 listopada policjanci z Wyszkowa zatrzymali na jednej z posesji w gminie Zabrodzie trzech mężczyzn, którzy w stodole demontowali Maserati. Łącznie policjanci zatrzymali cztery osoby w wieku od 33 do 40 lat oraz zabezpieczyli samochód warty blisko 270 tys. zł. Policjanci ustalili, że Maserati skradziono dwa dni wcześniej w okolicach Wrocławia, a dwóch zatrzymanych było poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia wcześniej zasądzonych kar. Cała czwórka usłyszała zarzuty paserstwa i została aresztowana. Za to przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl