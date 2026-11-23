Policjanci wkroczyli do budynku w województwie łódzkim

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu, w wyniku działań operacyjnych ustalili, że w jednej z miejscowości w województwie łódzkim mogą znajdować się znaczne ilości syntetycznych środków psychotropowych. Do działań włączyli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP w Łowiczu, Laboratorium KWP w Łodzi oraz policjanci z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Łodzi i Radomiu. W pierwszej połowie listopada 2026 roku funkcjonariusze weszli do budynku mieszkalnego. Znaleźli tam gotowe białe i bezbarwne kryształy rozłożone w plastikowych kuwetach, wagi, sprzęt elektroniczny oraz regały z kuwetami wypełnionymi cieczą na różnych etapach krystalizacji.

Policja zabezpieczyła klofedron i linię produkcyjną syntetycznych narkotyków

W pomieszczeniach gospodarczych znajdowały się także plastikowe bańki różnej wielkości wypełnione cieczami. Policjanci zabezpieczyli profesjonalną, w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną służącą do produkcji syntetycznych narkotyków na dużą skalę. Zabezpieczono co najmniej 16 kg gotowego produktu w postaci soli klofedronu oraz kilkaset litrów częściowo skrystalizowanej cieczy. W toku dalszych działań policjanci z Wrocławia i Łowicza ujawnili także paczkę z 5 kg kryształów klofedronu.

Dwaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani

Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 32 i 42 lat. Obaj usłyszeli zarzut wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Sąd, na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Kutnie, zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl