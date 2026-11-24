Włamanie do samochodu przy ulicy Wysokiej w Piotrkowie Trybunalskim

13 czerwca 2026 roku 32-letni mężczyzna zgłosił w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim kradzież z włamaniem do swojego samochodu. Do zdarzenia doszło między 11 a 12 czerwca przy ulicy Wysokiej. O kradzieży dowiedział się podczas jazdy, gdy usłyszał sygnał o niedomkniętych tylnych drzwiach pojazdu. Po sprawdzeniu wnętrza zauważył, że brakuje sprzętu muzycznego wartego około 30 tys. zł.

Skradziony sprzęt trafił do lombardów w Świętochłowicach i Zabrzu

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Zebrany materiał pozwolił wytypować osoby, które mogły mieć związek z przestępstwem. Policjanci ustalili, że skradziony sprzęt zastawiono w lombardach w Świętochłowicach i Zabrzu. Na miejscu zabezpieczyli dokumentację transakcji. Według ustaleń 42-letni mieszkaniec Łodzi skontaktował się z krewnym w sprawie zastawienia sprzętu, a ze względu na jego dużą ilość przewożono go do lombardów kilkukrotnie.

Zatrzymania w Łodzi i na Śląsku

17 listopada 2026 roku policjanci pojechali do mieszkania 42-latka w Łodzi. Ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego do odbycia kary roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejszą kradzież. Osoby przebywające w mieszkaniu nie reagowały na wezwania do otwarcia drzwi. Funkcjonariusze, przy wsparciu strażaków Państwowej Straży Pożarnej, otworzyli je siłowo i zatrzymali 42-latka. Zabezpieczyli też należący do niego telefon komórkowy oraz gotówkę. Równocześnie na terenie województwa śląskiego zatrzymano 22-letniego mężczyznę i 29-letnią kobietę.

Siedem zarzutów w sprawie kradzieży w Piotrkowie Trybunalskim

42-latek usłyszał łącznie cztery zarzuty. Dotyczą one kradzieży z włamaniem do Fiata Ducato, kradzieży filtra DPF z Opla Movano przy ulicy Wojska Polskiego, a także kradzieży układu wydechowego z Renault przy ulicy Wodnej i układów wydechowych z dwóch Renault Master przy ulicy Nowowiejskiej. Kradzieży filtra DPF miał dokonać wspólnie z 22-latkiem, a straty oszacowano na 7900 zł. W dwóch pozostałych przypadkach straty wyniosły łącznie 29 tys. zł. 22-latek usłyszał również zarzut paserstwa sprzętu muzycznego wartego 2300 zł, a 29-latka, paserstwa sprzętu o wartości 25 tys. zł. 42-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a za kradzież do 5 lat. W przypadku recydywy górna granica kary może zostać zwiększona o połowę. Kobiecie i 22-latkowi za paserstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl