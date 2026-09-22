Maria Prokop o nowym partnerze. Gwiazda Polsatu poznała ukochanego przez internet

Maria Prokop debiutuje w Polsacie. Wcześniej rozstała się z prezenterem

Historia miłości Marii i Marcina Prokopów rozpoczęła się w 2003 roku na imprezie u wspólnych przyjaciół, gdzie szybko zaiskrzyło między nimi. W 2006 roku powitali na świecie córkę Zofię, a pięć lat później powiedzieli sobie "tak" podczas intymnej ceremonii w Portugalii. Mimo kilku wspólnych wywiadów, para zawsze dbała o ochronę swojej prywatności przed blaskiem fleszy.

Wiosną tego roku w sieci pojawiło się oświadczenie informujące o końcu ich małżeństwa. Rozstanie przebiegło w pokojowej atmosferze. Obserwatorzy już wcześniej zauważyli, że byli małżonkowie prowadzili osobne życia - podczas gdy prezenter przebywał w Polsce, jego była partnerka dużo czasu spędzała w swoim mieszkaniu na Teneryfie.

Niedawno jednak celebrytka częściej bywa w kraju. Maria Prokop dołączyła do grona gwiazd Polsatu, debiutując jako gospodyni programu "Wielka Miłość w Małym Mieście". Format realizowany na Mazurach śledzi losy singli szukających uczucia w malowniczej scenerii.

Zobacz również: Maria Prokop z telewizyjnym debiutem. Była żona prezentera TVN poprowadzi program Polsatu

Maria Prokop znów zakochana. Partnera poznała w internecie

Gospodyni nowego reality show sama znalazła już szczęście w miłości. Choć chroni tożsamość swojego wybranka, czasami dzieli się w sieci drobnymi szczegółami. Na swoim profilu na Instagramie chwaliła jego podejście do ich psa oraz opowiadała o śniadaniach, które serwuje jej prosto do łóżka.

W wywiadzie dla serwisu Pudelek gwiazda Polsatu zdradziła nieco więcej na temat początków tej relacji. Okazało się, że swojego obecnego partnera poznała dzięki aplikacji randkowej i to już na samym początku korzystania z takich platform.

QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie

Jestem w nowej relacji, bardzo szczęśliwej. Akurat mnie się udało znaleźć nową miłość na aplikacji randkowej, ale to w ogóle nie wiem, jakim cudem. I to pierwszy strzał! Więc to jest nietypowa sytuacja i zawsze im tłumaczę, próbuję też czerpać ze swoich doświadczeń, ze swoich różnych przeżyć w poprzednim związku. Wiem, co jest ważne w związku, dzisiaj wiem, na czym polega bardzo dojrzały związek i próbuję im to też czasami podpowiedzieć - mówiła w Pudelkowi.

W relacji na Instagramie celebrytka opublikowała zdjęcie z łóżka, przyznając, że ukochany codziennie dba o poranne posiłki. W tym samym wpisie potwierdziła, że tworzą parę już od roku.

Zobacz również: Maria Prokop znów zakochana. Wyznała, jak traktuje ją nowy partner

22