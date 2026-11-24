Atak padaczki przy ulicy Kolejowej w Chełmie

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem, 22 listopada 2026 roku. Dzielnicowi z chełmskiej komendy przejeżdżali radiowozem ulicą Kolejową, gdy zauważyli mężczyznę leżącego pod ścianą sklepu. Mężczyzna miał objawy ataku padaczki. Policjanci zatrzymali pojazd, powiadomili dyżurnego i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy.

Dzielnicowi pomagali mężczyźnie do przyjazdu karetki

Funkcjonariusze chronili głowę mężczyzny i zabezpieczyli go przed wychłodzeniem. Czuwali nad jego stanem do przyjazdu karetki. W trakcie interwencji pomoc zaoferowała także ekspedientka sklepu, która przyniosła koc. Po przyjeździe zespołu medycznego policjanci przekazali mężczyznę pod opiekę personelu medycznego.

Mężczyzna z Chełma został przewieziony do szpitala

Po udzieleniu pomocy mężczyzna został przewieziony do szpitala. Policja przypomina, że podczas ataku padaczki istnieje ryzyko poważnych powikłań, w tym uduszenia lub urazów. Szybka i właściwa pomoc może mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osoby, u której wystąpił atak padaczki. Podczas szkoleń policjanci zdobywają wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Źródło: Policja.pl