63-latek stracił przytomność w pracy

O godz. 1.35 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o pracowniku jednej z firm przy al. Grunwaldzkiej, który podczas pracy stracił przytomność i przestał oddychać. Na miejsce natychmiast skierowano najbliższy patrol. Jak ustalili policjanci, inni pracownicy powiadomili służby i, w miarę możliwości, pomagali 63-latkowi.

Policjanci i ratownicy reanimowali 63-latka

Funkcjonariusze dotarli na miejsce po kilku minutach i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Policjanci prowadzili ją na zmianę, kontrolując czynności życiowe poszkodowanego. Po przyjeździe ratownicy medyczni wykonali wkłucie, podali leki i zaintubowali pacjenta. Policjanci wspólnie z zespołem karetki kontynuowali RKO przez kolejne kilkadziesiąt minut.

63-latek trafił do szpitala

Po resuscytacji u mężczyzny wróciły czynności życiowe, a następnie trafił on do szpitala. Badania wykazały, że przeszedł zawał serca. Policja zaznaczyła, że inni pracownicy właściwie zareagowali: powiadomili służby i pomagali mężczyźnie do ich przyjazdu.

Źródło: Policja.pl