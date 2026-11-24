Ucieczka z zakładu karnego w Płotach. Policja zatrzymała osadzonego

Po informacji o ucieczce do akcji ruszyli funkcjonariusze specjalizujący się w poszukiwaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Byli to tzw. łowcy cieni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Policjanci ustalili miejsce pobytu mężczyzny i zatrzymali go w ciągu kilkudziesięciu godzin od ucieczki.

22-latek pomagał w ucieczce osadzonego

W trakcie czynności policjanci ustalili, że w ucieczce osadzonemu pomagał 22-letni mężczyzna. Za ucieczkę z zakładu karnego w porozumieniu z inną osobą mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Taka sama kara grozi 22-latkowi, który, według ustaleń policji, pomógł mu w ucieczce. Mężczyzna uciekł z Oddziału Zewnętrznego w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Źródło: Policja.pl