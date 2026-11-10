Macklemore ujawnia: dziewięć aren w USA odrzuciło koncerty dla Palestyny. "Nagle nieaktualne"

Takiej afery nikt się nie spodziewał. Podczas trasy koncertowej Eda Sheerana gościnnym artystą miał być Macklemore, jednak do jego występów ostatecznie nie doszło ze względu na jego otwarte poparcie dla Palestyny i krytykę działań Izraela. Teraz gwiazdor z ponadczasowymi hitami postanowił zorganizować własne koncerty w USA, ale okazało się, że to wcale nie tak proste, jak w Europie...

Macklemore został wykluczony z koncertów Eda Sheerana

To był jeden z największych skandali światowego show-biznesu w 2026 roku. Po tym, jak Macklemore wykonał propalestyńskie gesty na jednym z koncertów, właściciele obiektów, na których miały się odbyć kolejne występy Eda Sheerana w ramach trasy, zagrozili ich całkowitym odwołaniem. Ostatecznie, raper został usunięty z projektu, a odczytane, napisane z wyprzedzeniem oświadczenie Sheerana tylko przysporzyło mu masowej krytyki.

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Artysta ogłosił koncerty dla Palestyny. W Europie się udało, w USA ma pod górkę

W obliczu całej sytuacji Macklemore zdecydował, że zorganizuje trasę pod hasłem "Free Palestine Tour". Koncerty odbyły się pod koniec października w Dublinie, Londynie i Paryżu, a dochody z tysięcy sprzedanych biletów trafiły na konta organizacji zajmujących się pomocą humanitarną na terytoriach okupowanych przez Izrael.

Macklemore zapowiadał ciąg dalszy koncertów dla Palestyny w Stanach Zjednoczonych. Teraz muzyk ujawnił, że dziewięć dużych aren w całym kraju odrzuciło jego ofertę, gdy decydenci dowiedzieli się, o jakie występy chodzi. Gwiazdor wprost wymienił w sieci kilka obiektów, które przedłożyły mu wolne terminy do końca 2026 roku, a potem niespodziewanie oznajmiły mu, że jednak wszystkie są zajęte.

- Do połowy września dostaliśmy wolne daty w tych arenach do końca roku. Jak tylko się dowiedzieli, że to moje charytatywne koncerty dla Palestyny, te same terminy były nagle nieaktualne. Drzwi były zamknięte. Rozmowy się różniły, ale wynik zawsze był taki sam. Nie pozwolono, by koncerty wydarzyły się w tych miejscach - przekazał Mackelmore.

Chodzi m.in. o UBS Arena i Prudential Center w Nowym Jorku, Intuit Dome i Kia Forum w Los Angeles, Chase Center w San Francisco oraz Climate Pledge Arena w Seattle.

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Macklemore na BitterSweet Festival 2027 w Poznaniu

Choć słowa rapera niewątpliwie zmartwiły i zdenerwowały fanów w Stanach Zjednoczonych, szansę na zobaczenie artysty na żywo będą mieli Polacy. Macklemore będzie gwiazdą BitterSweet Festival 2027 w Poznaniu. Gwiazdor zagra tam w pierwszym dniu wydarzeń, czyli 12 sierpnia.

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