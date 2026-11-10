Oficjalne obchody i muzyczne widowiska na żywo

Tradycyjnie głównym punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości są uroczystości państwowe w Warszawie. Widzowie będą mogli rozpocząć świąteczny poranek od relacji na żywo z Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze (transmisja w TVP1 o godz. 07:00). Relacje z nabożeństwa w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem pary prezydenckiej będą na bieżąco pokazywać kanały informacyjne (m.in. TVP Info).

Z kolei o godz. 11:00 na antenie TVP1 rozpocznie się bezpośrednia transmisja centralnych uroczystości państwowych z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Głównym wydarzeniem muzycznym tegorocznego święta na antenie TVP1 jest spektakularny koncert „Wspólna Niepodległa”, transmitowany na żywo z Cytadeli Warszawskiej (część 1 o godz. 17:30, część 2 o godz. 18:30). Na scenie przed nowo otwartym Muzeum Historii Polski zaprezentują się wokalistki i wokaliści reprezentujący wszystkie 16 województw, m.in. Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Margaret, Igo oraz Igor Herbut. Usłyszymy tradycyjne pieśni i utwory ludowe z poszczególnych regionów w zupełnie nowych, nowoczesnych aranżacjach Jana Smoczyńskiego.

Fani muzyki wojskowej powinni też zwrócić uwagę na propozycję TVP1 o godz. 13:50 – zostanie wtedy wyemitowany koncert galowy „Army Days Kielce”.

Wielkie kino w telewizji, czyli jakie 11 listopada filmy pojawią się na ekranie?

Święto Niepodległości to doskonała okazja do nadrobienia zaległości kinowych oraz powrotu do dzieł, które ukształtowały polską popkulturę i pamięć historyczną.Święto Niepodległości to doskonała okazja do powrotu do dzieł, które ukształtowały polską popkulturę i pamięć historyczną. W tym roku ramówka obfituje w absolutne hity.

„Znachor” – wielki powrót w prime time!

Dla wielu widzów to najważniejsza informacja: kultowy „Znachor” (1981) w reżyserii Jerzego Hoffmana z Jerzym Bińczyckim i Anną Dymną zostanie wyemitowany w TVP1 o godz. 20:30! To doskonała okazja na tradycyjny, rodzinny seans przy wzruszającej historii profesora Rafała Wilczura. Jeśli wolicie wcześniejszą porę lub oglądacie telewizję na kanałach tematycznych, film pojawi się również na kanale Novela TV o godz. 16:15.

Co jeszcze warto obejrzeć?

TVP1. Oprócz „Znachora”, rano o godz. 08:10 stacja pokaże dokument „Potop. Postscriptum” , a o godz. 09:15 klasyczną komedię Jana Jakuba Kolskiego „Szabla od Komendanta” . Z kolei po północy (dokładnie o godz. 00:00 ) wyemitowany zostanie obsypany nagrodami, widowiskowy dramat historyczny „Kos” o Tadeuszu Kościuszce.

Oprócz „Znachora”, rano o stacja pokaże dokument , a o klasyczną komedię Jana Jakuba Kolskiego . Z kolei po północy (dokładnie o ) wyemitowany zostanie obsypany nagrodami, widowiskowy dramat historyczny o Tadeuszu Kościuszce. Polsat. Stacja stawia na sprawdzony, lekki humor. Wieczorem od godz. 22:00 wyemituje legendarną, trzyczęściową komedię „Jak rozpętałem II wojnę światową” (część 2 o 23:55, część 3 o 01:35). Wcześniej, o godz. 20:30 , czas antenowy przejmie premierowy program „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie” . Miłośnicy ekranizacji Sienkiewicza powinni z kolei wybrać kanał Polsat Film , gdzie o godz. 17:20 leci superwidowisko „Ogniem i mieczem” .

Stacja stawia na sprawdzony, lekki humor. Wieczorem od wyemituje legendarną, trzyczęściową komedię (część 2 o 23:55, część 3 o 01:35). Wcześniej, o , czas antenowy przejmie premierowy program . Miłośnicy ekranizacji Sienkiewicza powinni z kolei wybrać kanał , gdzie o leci superwidowisko . TVN. Proponuje zróżnicowany, doskonały na wolny dzień repertuar. O godz. 11:15 zobaczymy film familijny „Mru i ja: wielka przygoda na cztery łapy” , a o godz. 12:55 absolutny klasyk – komedię „C.K. Dezerterzy” . Popołudnie (o godz. 16:25 ) umili świąteczny hit „Listy do M. Pożegnania i powroty” , a późny wieczór o godz. 23:15 zamknie polska komedia „Na twoim miejscu” .

Proponuje zróżnicowany, doskonały na wolny dzień repertuar. O zobaczymy film familijny , a o absolutny klasyk – komedię . Popołudnie (o ) umili świąteczny hit , a późny wieczór o zamknie polska komedia . TV Puls. O godz. 20:00 zaprasza na kultowy, trzymający w napięciu hit Luca Bessona „Leon zawodowiec”.

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Jak wygląda program TVP2 i TVN 11 listopada? Świąteczne wydania, hity i zmiany w serialach

Święto Niepodległości przynosi spore roszady w ramówkach serialowych, ale też kilka bardzo ciekawych wyjątków.

Zawieszone seriale w TVP

Z powodu świątecznego charakteru dnia Telewizja Polska zdecydowała o wstrzymaniu emisji premierowych odcinków większości codziennych seriali obyczajowych. 11 listopada nie zobaczymy nowych odcinków m.in. hiszpańskiej „La Promesy” (TVP2) oraz tureckich telenowel „Dziedzictwo”, „Splątane losy” i „Akacjowa 38” (TVP1).

Wyjątkiem dla wiernych fanów jest turecki serial „Panna młoda” w TVP2 – premierowy, bardzo emocjonujący 246. odcinek zostanie wyemitowany bez zmian o godz. 17:20.

TVN nie rezygnuje ze swojego hitu!

W przeciwieństwie do telewizji publicznej, stacja TVN nie zawiesza swoich flagowych formatów. O godz. 20:15 widzowie będą mogli normalnie obejrzeć premierowy, 4310. odcinek serialu „Na Wspólnej”. Zaraz po nim wyemitowany zostanie popularny teleturniej „The Floor” (godz. 20:50), a wieczór zamknie modowe show „Top Model” (godz. 21:30).

Świąteczne wydania rozrywkowe w TVP2

W miejsce stałych formatów „Dwójka” przygotowała wyjątkowe, świąteczne pozycje.

O godz. 14:00 wyemitowany zostanie specjalny odcinek teleturnieju „Familiada” . U boku Karola Strasburgera o wygraną powalczą drużyny kultywujące pamięć historyczną i tradycje wojskowe: Stowarzyszenie Żołnierzy WPD i WS "Czerwone Berety" oraz reprezentanci Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 PP I Brygady Legionów Polskich.

wyemitowany zostanie specjalny odcinek teleturnieju . U boku Karola Strasburgera o wygraną powalczą drużyny kultywujące pamięć historyczną i tradycje wojskowe: Stowarzyszenie Żołnierzy WPD i WS "Czerwone Berety" oraz reprezentanci Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 PP I Brygady Legionów Polskich. Wieczorne pasmo o godz. 20:00 zdominuje muzyczne widowisko „The Voice of Poland” (etap Nokaut).